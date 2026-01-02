Home > टेक - ऑटो > New Year 2026 Recharge: 1 साल के सबसे सस्ते मोबाइल प्लान्स, Jio–BSNL–Airtel–Vi में किसका ऑफर बेस्ट?

Cheapest Mobile Plans: Jio, BSNL, Airtel और Vodafone Idea (Vi) के बीच 1 साल की वैधता वाले प्लान्स को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 2, 2026 11:08:17 PM IST

New Year 2026 Recharge: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारतीय टेलीकॉम कंपनियां यूज़र्स को आकर्षित करने के लिए सस्ते और लंबी वैधता वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही हैं. Jio, BSNL, Airtel और Vodafone Idea (Vi) के बीच 1 साल की वैधता वाले प्लान्स को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. हर कंपनी अलग-अलग यूज़र जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट और प्रीमियम दोनों तरह के विकल्प पेश कर रही है.

BSNL का सस्ता सालाना रिचार्ज

BSNL इस समय सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज देने वाली कंपनी के तौर पर उभरकर सामने आई है. BSNL का लगभग ₹1,251 का प्लान पूरे 365 दिन की वैधता देता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और सीमित डेटा मिलता है. यह प्लान खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए है जो कम खर्च में अपना नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं. साथ ही BSNL कुछ प्लान्स पर प्रमोशनल डेटा ऑफर भी दे रहा है.

Jio का सस्ता सालाना रिचार्ज

Reliance Jio की बात करें तो कंपनी शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के प्लान्स ऑफर कर रही है. Jio का सालाना प्लान ₹1,559 से ₹3,599 के बीच आता है, जिसमें 365 दिन की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज़ाना डेटा, 100 SMS प्रति दिन और JioTV, JioCinema जैसे डिजिटल बेनिफिट्स मिलते हैं. कुछ प्लान्स में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है.

Airtel का सस्ता सालाना रिचार्ज

Airtel के 1 साल वाले प्लान की कीमत लगभग ₹1,799 है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और तय मात्रा में डेटा मिलता है. Airtel अपने प्लान्स के साथ Wynk Music, Hello Tunes जैसे एड-ऑन फायदे भी देता है, जो इसे प्रीमियम यूज़र्स के लिए आकर्षक बनाते हैं.

Vi का सस्ता सालाना रिचार्ज

Vodafone Idea (Vi) फिलहाल फुल 1-ईयर प्लान की बजाय 180 दिन की वैधता वाले प्लान्स पर फोकस कर रहा है. Vi का ₹859 प्लान डेली डेटा, कॉलिंग और SMS के साथ आता है और बार-बार रिचार्ज से राहत देता है.

किसका प्लान है सस्ता?

कुल मिलाकर, अगर सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज चाहिए तो BSNL बेहतर विकल्प है, जबकि ज्यादा डेटा, 5G और डिजिटल बेनिफिट्स के लिए Jio और Airtel मजबूत दावेदार हैं. यूज़र अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से 2026 में सही प्लान चुन सकते हैं.

