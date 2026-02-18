नए Nissan Gravite का भारत में धमाकेदार लॉन्च! शानदार लुक्स, लग्जरी फीचर्स, जानें परफॉर्मेंस और कीमत

Nissan Gravite launch: भारत में Nissan Gravit के लॉन्च का बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. अब यह कार भारत में लॉन्च हो गई है. Gravit चार वेरिएंट में मिलेगी. माना जा रहा है कि कंपनी ने इस कार में कई सारे फीचर्स दिया है. इसमें कई बड़े बदलाव किया गया है. जिससे यह आकर्षक डिज़ाइन और फीचर्स वाली कार बन गई है. Nissan की इस कार की बिक्री ऑफिशियली शुरू हो गई है. कंपनी पहली बार खरीदने वाले कस्टमर्स को कई खास ऑफर (Nissan Gravite Offers) भी दे रही है.
कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया है और भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. आइए Nissan Gravit के फीचर्स, परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में जानते है.
अब आएगी असली चुनौती! 22 फरवरी से सुपर-8 में इन 3 दमदार टीमों से भिड़ेगा भारत, पूरा शेड्यूल यहां देखें
Nissan Gravit के फीचर्स
Nissan ने फीचर्स में कोई कमी नहीं की है. आपको बेस वेरिएंट से ही कई लग्जरी फीचर्स मिल जाता है. Gravit में 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, साथ ही पुश-स्टार्ट/स्टॉप बटन दिया गया है. इसके अलावा कार में छह एयरबैग, क्रूज कंट्रोल, 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स शामिल है. लॉन्च एडिशन में JBL साउंड सिस्टम भी दिया गया है. इसके अलावा आपको वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto भी मिलता है.
Ramadan Wishes 2026: सेहरी की बरकत और इफ्तार की मिठास! कुछ ऐसे ही खास संदेशों से अपनों को दें रमजान की मुबारकबाद
निसान ग्रेवाइट का इंजन और परफॉर्मेंस
निसान ग्रेवाइट के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कार 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है. यह इंजन काफी पावरफुल माना जाता है, जो 72 hp और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ भी आता है. माइलेज की बात करें तो यह कार 15 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है.
निसान ग्रेवाइट की कीमत
निसान ग्रेवाइट की कीमत कंपनी ने काफी किफायती रखी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इस कार को ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि इस वेरिएंट के टॉप-स्पेक मॉडल की कीमत ₹8.93 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.