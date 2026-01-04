New Hyundai Venue vs Maruti Suzuki Brezza: डाइमेंशन, इंजन और फीचर्स में कौन सी कॉम्पैक्ट SUV है ज़्यादा दमदार?

Venue vs Brezza Comparison: हुंडई वेन्यू और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा भारत की दो सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV हैं. जहाँ नई वेन्यू 2025 को अभी लॉन्च किया गया है, वहीं ब्रेज़ा अपने भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल पावरट्रेन, प्रैक्टिकल फीचर्स और मारुति के भरोसेमंद सेल्स और सर्विस बैकअप के साथ बनी हुई है. आइए देखते हैं कि डाइमेंशन, फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन्स और इंटीरियर के मामले में ये दोनों एक-दूसरे से कितनी अलग हैं.

डाइमेंशन

नई वेन्यू अब 3,995mm लंबी, 1,800mm चौड़ी और 1,665mm ऊँची है. इसका व्हीलबेस 2,520mm है, जो पहले से 20mm ज़्यादा है. ब्रेज़ा की कुल लंबाई भी 3,995mm है, लेकिन यह 1,790mm पर थोड़ी कम चौड़ी है. हालाँकि, यह 1,685mm पर ज़्यादा ऊँची है, और इसका व्हीलबेस 2,500mm है. ब्रेज़ा की बूट कैपेसिटी 328 लीटर है, जबकि हुंडई ने नई वेन्यू के बूटस्पेस के बारे में अभी नहीं बताया है. कुल मिलाकर, वेन्यू ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस लंबा है, जबकि ब्रेज़ा ज़्यादा ऊँची है.

पावरट्रेन

नई वेन्यू में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इनमें 1.2-लीटर कप्पा MPi पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल GDi इंजन और 1.5-लीटर U2 CRDi डीज़ल इंजन शामिल हैं. वेरिएंट के आधार पर, ये इंजन मैनुअल, ऑटोमैटिक या डुअल-क्लच ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं.

दूसरी ओर, ब्रेज़ा में एक सिंगल 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन आता है जो ज़्यादातर वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. यह 101bhp तक की पावर और 139Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह सेटअप 5MT/6AT सिस्टम के साथ आता है. मारुति ब्रेज़ा को CNG ऑप्शन के साथ भी देती है, जो CNG मोड में 86bhp और 121Nm का आउटपुट देता है. ब्रेज़ा की सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल वेरिएंट के लिए 17.8kmpl से 19.89kmpl और CNG मॉडल के लिए 25.51km/kg है. वेन्यू में ज़्यादा इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें डीज़ल और टर्बो पेट्रोल ऑप्शन शामिल हैं, जबकि ब्रेज़ा नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG ऑप्शन पर फोकस करती है, जिसमें एफिशिएंसी के लिए माइल्ड-हाइब्रिड असिस्ट मिलता है.

इंटीरियर और कम्फर्ट

अंदर से, वेन्यू में डार्क ब्लू और ग्रे केबिन थीम है जिसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री और टेक्सचर्ड डैशबोर्ड है. इसकी मुख्य खासियत एक डुअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले है जो इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इंटीग्रेट करता है. वेन्यू में इलेक्ट्रिक फोर-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, दो-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें, रियर विंडो सनशेड, रियर AC वेंट और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है.

ब्रेज़ा में सिल्वर एक्सेंट के साथ ब्लैक और ब्राउन इंटीरियर थीम का इस्तेमाल किया गया है. इसमें नौ-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है. हायर वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर फास्ट-चार्जिंग USB पोर्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे सुविधाजनक फीचर्स मिलते हैं. ब्रेज़ा में 60:40 स्प्लिट रियर सीटें, रियर AC वेंट और फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी शामिल हैं.

वेरिएंट और कलर ऑप्शन

नई वेन्यू में पूरी तरह से नया वेरिएंट नोमेनक्लेचर अपनाया गया है: HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8, और HX10. यह छह मोनोटोन और दो डुअल-टोन कलर कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है. इसके विपरीत, ब्रेज़ा LXi, VXi, ZXi, और ZXi+ वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन के साथ आती है. यह सात मोनोटोन कलर और तीन डुअल-टोन कॉम्बिनेशन में आती है.

