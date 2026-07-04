Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत

Google Maps Food Ordering: अब हम कहीं भी, किसी भी अनजान जगह पर गूगल मैप्स की सहायता से पहुंच जाते हैं. गूगल मैप हर जगह हमारी मदद करता है.

अभी गूगल मैप्स में सिर्फ रेस्टोरेंट के सुझाव देने और बेस्ट रूट्स (रास्ते) बताने जैसे एआई फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है गूगल मैप में AI आपका पसंदीदा खाना भी ऑर्डर कर दे और उसे आपके घर तक पहुंचा भी दे.

AI फीचर पर हो रहा काम

एंड्रॉयड एथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल मैप्स फॉर एंड्रॉयड वर्जन 26.27.00.941319029 के कोड में कुछ नए संकेत मिले हैं. इन संकेतों में आस्क मैप्स फूड ऑडरिंग प्रोमो जैसे टेक्स्ट देखे गए हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि गूगल इस फीचर पर काम कर रहा है. इन स्ट्रिंग्स से यह भी पता चलता है कि गूगल (Google) लॉन्च के समय यूजर्स को इस नए फीचर के बारे में जानकारी देने और इसके इस्तेमाल के लिए कुछ ऑफर भी दे सकता है.

एआई कैसे आर्डर करेगा फूड?

फिलहाल गूगल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इसका काम करने का तरीका लोगों के सामने नहीं आया है. हालांकि अनुमान के अनुसार यूजर गूगल मैप्स में सेव पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने में एआई मदद कर सकता है. अभी यह साफ नहीं है कि यह सुविधा जेमिनी एआई के क्लाउड मॉडल पर आधारित होगी या स्मार्टफोन में मौजूद एआई क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी. हालांकि फिलहाल गूगल मैप AI की मदद से रेस्टोरेंट सुझाव, बेहतर रूट प्लानिंग और स्थानीय स्थानों की जानकारी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स देता है.

क्या यह सुरक्षित होगा?

इस फीचर की सुरक्षा को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स में इस फीचर को लेकर लोगों की निजता संबंधी कुछ चिंताएं जताई जा रही हैं. अगर गूगल मैप्स यूजर की ओर से खाना ऑर्डर करेगा, तो इससे उसे यूजर की ऑर्डर हिस्ट्री, पसंद और खर्च करने की आदतों जैसी अधिक जानकारी मिल सकती है. फिलहाल यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में दिखाई दिया है और गूगल ने इसकी लॉन्च डेट या उपलब्धता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. इसका वास्तविक परिणाम क्या होगा और किस तरह की समस्या उत्पन्न होगी ये तो फीचर लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा.