Home > टेक - ऑटो > Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत

Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत

Google Maps AI: गूगल; एआई फीचर्स पर लगातार काम कर रहा है. जल्द ही Google Map पर आपको नया फीचर मिलने वाला है, जानकारी के अनुसार गूगल मैप्स में जल्द ही AI आधारित फूड ऑर्डरिंग फीचर जोड़ा जा सकता है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 4, 2026 1:32:07 PM IST

AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना
AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना


Google Maps Food Ordering: अब हम कहीं भी, किसी भी अनजान जगह पर गूगल मैप्स की सहायता से पहुंच जाते हैं. गूगल मैप हर जगह हमारी मदद करता है. 

अभी गूगल मैप्स में सिर्फ रेस्टोरेंट के सुझाव देने और बेस्ट रूट्स (रास्ते) बताने जैसे एआई फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है गूगल मैप में AI आपका पसंदीदा खाना भी ऑर्डर कर दे और उसे आपके घर तक पहुंचा भी दे.

You Might Be Interested In

AI फीचर पर हो रहा काम 

एंड्रॉयड एथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल मैप्स फॉर एंड्रॉयड वर्जन 26.27.00.941319029 के कोड में कुछ नए संकेत मिले हैं. इन संकेतों में आस्क मैप्स फूड ऑडरिंग प्रोमो जैसे टेक्स्ट देखे गए हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि गूगल इस फीचर पर काम कर रहा है. इन स्ट्रिंग्स से यह भी पता चलता है कि गूगल (Google) लॉन्च के समय यूजर्स को इस नए फीचर के बारे में जानकारी देने और इसके इस्तेमाल के लिए कुछ ऑफर भी दे सकता है. 

एआई कैसे आर्डर करेगा फूड?

फिलहाल गूगल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इसका काम करने का तरीका लोगों के सामने नहीं आया है. हालांकि अनुमान के अनुसार यूजर गूगल मैप्स में सेव पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने में एआई मदद कर सकता है. अभी यह साफ नहीं है कि यह सुविधा जेमिनी एआई के क्लाउड मॉडल पर आधारित होगी या स्मार्टफोन में मौजूद एआई क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी. हालांकि फिलहाल गूगल मैप AI की मदद से रेस्टोरेंट सुझाव, बेहतर रूट प्लानिंग और स्थानीय स्थानों की जानकारी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स देता है.

क्या यह सुरक्षित होगा? 

इस फीचर की सुरक्षा को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स में इस फीचर को लेकर लोगों की निजता संबंधी कुछ चिंताएं जताई जा रही हैं. अगर गूगल मैप्स यूजर की ओर से खाना ऑर्डर करेगा, तो इससे उसे यूजर की ऑर्डर हिस्ट्री, पसंद और खर्च करने की आदतों जैसी अधिक जानकारी मिल सकती है. फिलहाल यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में दिखाई दिया है और गूगल ने इसकी लॉन्च डेट या उपलब्धता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. इसका वास्तविक परिणाम क्या होगा और किस तरह की समस्या उत्पन्न होगी ये तो फीचर लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा.

Tags: AIgoogle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत
Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत
Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत
Google Map New Feature: AI खुद ऑर्डर करेगा ऑनलाइन खाना, Google Map करेगा खाने की डिलीवरी, गूगल के इस नए फीचर में होगी कई खासियत