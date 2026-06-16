जल्दी लॉन्च हो सकती है New-Gen Toyota Hilux, पुराने वर्जन से कितनी और कैसे है अलग, जानें पूरी डिटेल

New-Gen Toyota Hilux: दुनियाभर में Toyota की गाड़ियों को काफी दमदार और टिकाऊ माना जाता है. दशकों से यह कंपनी ग्राहकों को अपनी रफ एंड टफ गाड़ियों की सर्विस देती आ रही है. टोयोटा केवल कारें ही नहीं बल्कि, कार कम पिकअप ट्रकों को भी बनाती है. पिकअप ट्रकों का नाम आते ही Toyota Hilux का नाम सबसे भरोसेमंद और दमदार मॉडलों में लिया जाता है. दशकों से यह पिकअप अपनी मजबूती, ऑफ-रोडिंग क्षमता से ग्राहकों का दिल जीत रही है. अब इस पिकअप को अपडेट किया जा सकता है और भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जल्दी ही इसका नया मॉडल लॉन्च भी किया जा सकता है.

देखने वाली बत यह है कि टोयोटा के इस पिकअप के नए मॉडल की तुलना में पुराना मॉडल कैसा था और क्या वाकई नया वर्जन पुराने मॉडल को टक्कर देकर आगे निकल पाएगा. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

डिजाइन में मिलेगा बड़ा बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार को जल्दी ही बाजार में उतारा जा सकता है. New-Gen Toyota Hilux में कई नए फीचर्स के साथ-साथ एक आकर्षक और नया डिजाइन दिया जा सकता है. माना जा रहा है कि अब पुराने मॉडल के मुकाबले में इस कार या पिकअप में आपको काफी नया और शानदार इंटीरियर दिया जा सकता है. बदलाव की बात की जाए तो नई जनरेशन हिलेक्स में पहले के मुकाबले नया फ्रंट बंपर, चौड़ी फ्रंट ग्रिलके साथ ही साथ मोटे व्हील आर्च दिए जा सकते हैं. इसके साथ ही पहले की एलईडी के मुकाबले इसमें थोड़ी ज्यादा पतली एलईडी हेडलाइट भी दी जा सकती है.

फीचर्स और इंजन में क्या होगा अलग?

बात करें अगर New-Gen Toyota Hilux के फीचर्स और इंजन की तो इमें आपको 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, वायरलैस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, और Level-2 ADAS के साथ 12.3 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर भी दिया जा सकता है. वहीं, अगर बात की जाए इंजन की तो इसमें New-Gen Toyota Hilux में हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है, जोकि 2.8 लीटर की क्षमता का टर्बो डीजल इंजन हो सकता है. यह इंजन 204 PS की पावर देने के साथ ही 500 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. हालांकि, इसका पिछला वर्जन भी काफी दमदार माना जाता है.