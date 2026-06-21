लॉन्च होने वाली है New-Gen Tata Nexon, अपग्रेड करने के लिए इंतजार करें या अभी लें गाड़ी, जानें पूरी डेटल

New Gen Tata Nexon: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. मिड साइज एसयूवी लेने वाले लोग अक्सर टाटा नेक्सन कार लेना काफी पसंद करते हैं. इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन लंबे समय से ग्राहकों की पसंदीदा गाड़ियों में शामिल रही है. आकर्षक डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, आधुनिक फीचर्स और सुरक्षा के मामले में इस SUV ने बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक New Gen Tata Nexon भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जल्द उतारी जा सक है.

अगर आपके पास Tata Nexon का पुराना या फिर अभी वाला मॉडल है और अगर आप इस कार को अपग्रेड करना चाहत हैं तो क्या आपको नई जनरेशन नेक्सन के आने का इंतजार करना चाहिए या नहीं? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

नई नेक्सन में क्या होंगे फीचर्स?

अगर आप नई जनरेशन टाटा नेक्सन लेना चाहते हैं तो इस कार में आपको कई लेटेस्ट और एडवांस फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं. इस कार में आपको पैनेरॉमिक सनरूफ के साथ-साथ Level 2+ ADAS, और एक बड़े साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम और JBL का साउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है. इसमें आपको 6 एयरबैग्स के साथ electronic stability control और लेन कीप असिस्ट भी दिया जा सकता है. नई जनरेशन नेक्सन में आपको 1.2-litre turbo petrol, 1.2-litre turbo petrol CNG, और 1.5-litre डीजल इंजन दिया जा सकता है. हालांकि, फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से यह कार आपके लिए फिट बैठ सकती है.

क्या नई नेक्सन लॉन्च होने का इंतजार करें?

अगर आप फिलहाल पुरानी नेक्सन या फिर नेक्सन 2025 को चला रहे हैं और इसे अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप किसी अन्य कार को चलाते हुए भी नेक्सन को लेना चाहते हैं तो ऐसे में निश्चितौर पर नेक्सन की नई जनरेशन को लेना एक किफायती और वैल्यू फॉर मनी डिसीजन हो सकता है. इस कार में आपको हाइब्रिड का भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इसलिए यह बेहतर होगा कि इस कार के लॉन्तच होने का इंतजार किया जाए. हालांकि, फिलहाल इसकी लॉन्चिंग की कोई आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस कार को लॉन्च किया जा सकता है.