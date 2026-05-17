दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा और सस्ता? EV Policy 2.0 से किन-किन वाहनों पर मिलेगा फायदा जानें

Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV Policy 2.0 पर तेजी से काम कर रही है. बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों के बीच अब बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं. इसी वजह से नई नीति को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है.

माना जा रहा है कि सरकार नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, टैक्स छूट और कई अतिरिक्त फायदे दे सकती है, जिससे EV अपनाने की रफ्तार और तेज हो सकती है.

सिर्फ निजी नहीं, कमर्शियल EV पर भी फोकस

नई EV Policy 2.0 में सरकार सिर्फ निजी इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर तक सीमित नहीं रहना चाहती. इस बार कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी खास ध्यान दिए जाने की संभावना है. ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहन और कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है. सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक और व्यावसायिक परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देना है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और फ्यूल पर निर्भरता कम हो.

किन वाहनों को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा?

माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेगमेंट को सबसे अधिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में रोजमर्रा के सफर में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सब्सिडी बैटरी क्षमता और वाहन की कीमत के आधार पर तय की जा सकती है.

यानी हर EV मॉडल को समान लाभ नहीं मिलेगा. ज्यादा एफिशिएंट और प्रमाणित तकनीक वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी वाले EV खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

ग्राहकों और बाजार पर क्या होगा असर?

नई पॉलिसी लागू होने के बाद EV की शुरुआती कीमत कम हो सकती है, जिससे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आकर्षित होंगे. दिल्ली जैसे शहर में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहां EV एक किफायती विकल्प बनकर उभर सकता है. इससे ग्राहकों का मासिक फ्यूल खर्च भी कम हो सकता है.

कंपनियां भी लॉन्च करेंगी नए मॉडल

ऑटो कंपनियां भी नई EV Policy 2.0 को ध्यान में रखते हुए बेहतर रेंज और एडवांस फीचर्स वाले नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में शामिल हो सकती है. इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा.

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