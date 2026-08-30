CNG Rules: क्या है हाइड्रो टेस्ट और कंप्लायंस प्लेट? एक्सपायर हुई तो नहीं मिलेगी CNG, जानें गैस भरवाने के नए नियम

CNG Filling Rules: दिल्ली-एनसीआर में CNG गैस के दाम बढ़ाए गए हैं. अगर आपकी गाड़ी CNG वाली है तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) की नई सूचना के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल ही में IGL द्वारा CNG के दाम में 3.89 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब CNG भरवाने से पहले सिर्फ गाड़ी का फ्यूल सिस्टम या मीटर ही नहीं, बल्कि CNG सिलेंडर की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज और टेस्ट की वैधता भी जरूरी हो गई है.

खासकर दिल्ली-NCR में CNG वाहनों को लेकर सुरक्षा जांच और नियमों को सख्त किया जा रहा है. जिन गाड़ियों की जांच पूरी है और वे फिट हैं तो ऐसे में उन्हें ही गैस दी जाएगी. IGL की ओर से सूचना बोर्ड पर यह जानकारी दी गई है.

क्या है हाइड्रो टेस्ट?

अगर आप CNG कार चलाते हैं तो ऐसे में हाइड्रो टेस्ट के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, हाइड्रो टेस्ट CNG सिलेंडर की सुरक्षा और मजबूती की जांच करने में मदद करता है. इसमें सिलेंडर की स्थिति और दबाव झेलने की क्षमता को मापा जाता है. गाड़ी में CNG के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की हाइड्रो टेस्ट करवाना जरूरी होता है. अगर आपके गाड़ी का हाइड्रो टेस्ट एक्सपायर हो गया है तो गाड़ी में CNG नहीं भरी जाएगी. हाइड्रो टेस्ट में CNG सिलेंडर, पाइप और टैंक जैसे प्रेशर वाले मशीनों की मजबूती और गैस लीक को चेक किया जाता है.

कंप्लायंस प्लेट क्या होती है?