New Car Maintenance: आपने भी खरीदी है नई कार? शुरु के 1000 किलोमीटर तक न करें कुछ गलतियां, गाड़ी को हो सकता है नुकसान

New Car Maintenance: नई कार खरीदना ज्यादातर लोगों का सपना होता है. महीनों की प्लानिंग, बजट और लंबे समय के इंतजार के बाद लोग कार ले पाते हैं. नई कार लेने से पहले अक्सर लोग उसके फीचर्स और परफॉर्मेंस आदि को देखते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि कार के शुरुआती 500 से 1000 किलोमीटर उनकी गाड़ी की सेहत को मेनटेन रखते हैं. शुरुआत में कुछ गलतियां करना इंजन की सेहत और माइलेज दोनों को प्रभावित कर सकती है. शुरुआती दिनों में सही तरीके से ड्राइविंग और रखरखाव करना कार के लिए फायदेमंद माना जाता है.

अगर इस दौरान बार-बार तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, अचानक ब्रेक लगाने आदि जैसी गलतियां की जाएं तो ऐसे में आगे चलकर कहीं न कहीं कार को कई तरीकों से नुकसान भी पहुंच सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

1. अचानक तेज एक्सेलरेशन से बचें

अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो बार-बार तेजी से एक्सेलरेटर दबाते हैं और जोर-जोर से या अचानक ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं कार को नुकसान पहुंच सकता है. शुरुआती दिनों में ऐसा कुछ करना सही आदत नहीं मानी जाती है. अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ब्रेक पैड पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और आगे चलकर ब्रेक खराब भी हो सकते हैं. इसके अलावा टायरों में घिसावट भी आ सकती है.

2. बहुत तेज स्पीड में कार चलाना

अगर आपने नई कार ली है और ऐसे में आप उसकी स्पीड और पिकअप टेस्ट करने के लिए हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगते हैं. ऐसा करने से शुरुआती दौर में इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इसलिए आपको पहले 1000 किलोमीटर तक सामान्य और संतुलित स्पीड बनाकर रखनी चाहिए. इसके अलावा आपको बार-बार फुल एक्सेलरेशन देने से बचने की जरूरत है और एक ही स्पीड में भी गाड़ी को लंबे समय तक न चलाएं.

3. ज्यादा हाई RPM पर न ले जाएं

शुरुआती दिनों या 1000 किलोमीटर तक आपको यह ध्यान देना चाहिए कि बार-बार इंजन को रेडलाइन या बहुत ऊंचे RPM तक नहीं ले जाना चाहिए. दरअसल, ऐसा करने से इंजन के शुरुआती मैकेनिकल पार्ट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है साथ ही साथ लंबे समय में इंजन की कार्यक्षमता भी कहीं न कहीं प्रभावित हो सकती है.