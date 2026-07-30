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अब गाड़ी हैक करना होगा नामुमकिन, नई कारों को मिलेगा हैकिंग प्रूफ सिस्टम, सरकार लाएगी ऑटो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क

माना जा रहा है कि इस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के आने के बाद से गाड़ियों को हैक कर पाना नामुमकिन हो जाएगा. जल्दी ही इसे तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद वाहनों की सुरक्षा पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी.

By: Kunal Mishra | Published: July 30, 2026 3:32:59 PM IST

अब गाड़ी हैक करना होगा नामुमकिन, नई कारों को मिलेगा हैकिंग प्रूफ सिस्टम, सरकार लाएगी ऑटो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क


Auto Cybersecurity Rules: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगातार बदलाव देखने के लिए मिल रहा है. अब भारत में भारत में जल्द ही नई कारों और अन्य वाहनों के लिए साइबर सिक्योरिटी से जुड़े सख्त कानून लागू होने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एक कड़े साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया है जो देश में बिकने वाली सभी नई गाड़ियों पर लागू होगा. इसके तहत नए वाहनों को साइबर सुरक्षा से जुड़े तय मानकों का पालन करना होगा.

माना जा रहा है कि इस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के आने के बाद से गाड़ियों को हैक कर पाना नामुमकिन हो जाएगा. जल्दी ही इसे तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद वाहनों की सुरक्षा पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी. 

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हैकिंग प्रूफ होंगी अब नई गाड़ियां 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नई गाड़ियां हैकिंग प्रूफ रहेंगी. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत सेफगार्ड देश में बिकने वाली सभी नई गाड़ियों के लिए हैकिंग प्रूफ क्षमता कंप्लायंस पर जोर देंगे. फिलहाल उन फीचर्स की जांच की जा रही है, जहां ड्राइव डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है साथ ही जिन्हें गाड़ी को कमांड देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इस नियम को लाए जाने के बाद गाड़ियों की सेफ्टी में जबरदस्त इजाफा हो सकता है. 

साइबर सिक्टोरिटी होंगे जरूरी 

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, अक्टूबर 2026 से Mercedes-Benz S-Class, Audi A8 और BMW 7 Series जैसी कुछ अन्य ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए Level-3 ऑटोमेशन वाली गाड़ियों के लिए साइबर सिक्टोरिटी नियमों का पालन करना जरूरी होगा. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फिलहाल यह आकलन कर रही है कि नए नियमों में किन-किन सेफ्टी विकल्पों को शामिल किया गया है. नए वाहनों को हैकिंग से सुरक्षित बनाने पर जोर देना ही प्रस्तावित फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य होगा.

Tags: Auto Cybersecurity
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