Home > टेक - ऑटो > नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स

नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स

New Aadhaar app: आधार कार्ड होल्डर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया जा रहा है. आधार (@UIDAI) ने X प्लेटफॉर्म पर घोषणा की है कि नए आधार ऐप का फुल वर्जन 28 फरवरी को लॉन्च किया. आज 28 फरवरी है, और UIDAI से नए ऐप के बारे में कभी भी पोस्ट आने की उम्मीद है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 28, 2026 10:24:25 PM IST

New Aadhaar App
New Aadhaar App


New Aadhaar app: आधार कार्ड होल्डर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया जा रहा है. आधार (@UIDAI) ने X प्लेटफॉर्म पर घोषणा की है कि नए आधार ऐप का फुल वर्जन 28 फरवरी को लॉन्च किया. आज 28 फरवरी है, और UIDAI से नए ऐप के बारे में कभी भी पोस्ट आने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

नए आधार ऐप के फुल वर्जन में यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलेंगे। UIDAI ने पहले ही एक पोस्ट में घोषणा की थी कि नया आधार ऐप यूजर्स को अपने घर बैठे ही अपने आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा देगा.

मौजूदा आधार ऐप में आज उपलब्ध नए फीचर्स

नया आधार ऐप पहले से ही Android और iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. हालांकि इसके सभी फीचर्स अभी काम नहीं कर रहे है. नए आधार ऐप से, यूजर्स वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड शेयर करते समय अपना आधार नंबर, जन्मतिथि और पता छिपा सकते है.

You Might Be Interested In

जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आउट, ऐसे करें चेक; उम्मीदवार तुरंत करें डाउनलोड

आधार पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना आसान होगा

अपने आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना ज़रूरी है. अभी मोबाइल नंबर बदलने के लिए आधार सेंटर जाना पड़ता है, जो लंबी कतारों के कारण असुविधाजनक हो सकता है.

लिवर डैमेज के संकेत, आंखों से लेकर पेट तक दिखते हैं ये लक्षण; तुरंत टेस्ट कराना क्यों जरूरी

अब फोटोकॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं

नए आधार ऐप से, आपको हर जगह अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी. आप बस मोबाइल ऐप पर अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स भी छिपा सकते है.

स्टेज 1 गले का कैंसर कितना खतरनाक? क्या पूरी तरह ठीक हो सकता; जानें एक्सपर्ट्स की राय

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स
नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स
नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स
नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स