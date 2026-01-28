नया Aadhaar App फुल वर्जन लॉन्च, अब घर बैठे होंगे आधार में बड़े अपडेट; जानें नए फीचर्स

New Aadhaar app: आधार कार्ड होल्डर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया जा रहा है. आधार (@UIDAI) ने X प्लेटफॉर्म पर घोषणा की है कि नए आधार ऐप का फुल वर्जन 28 फरवरी को लॉन्च किया. आज 28 फरवरी है, और UIDAI से नए ऐप के बारे में कभी भी पोस्ट आने की उम्मीद है.

नए आधार ऐप के फुल वर्जन में यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलेंगे। UIDAI ने पहले ही एक पोस्ट में घोषणा की थी कि नया आधार ऐप यूजर्स को अपने घर बैठे ही अपने आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा देगा.

मौजूदा आधार ऐप में आज उपलब्ध नए फीचर्स

नया आधार ऐप पहले से ही Android और iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. हालांकि इसके सभी फीचर्स अभी काम नहीं कर रहे है. नए आधार ऐप से, यूजर्स वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड शेयर करते समय अपना आधार नंबर, जन्मतिथि और पता छिपा सकते है.

आधार पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना आसान होगा

अपने आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना ज़रूरी है. अभी मोबाइल नंबर बदलने के लिए आधार सेंटर जाना पड़ता है, जो लंबी कतारों के कारण असुविधाजनक हो सकता है.

अब फोटोकॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं

नए आधार ऐप से, आपको हर जगह अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी. आप बस मोबाइल ऐप पर अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स भी छिपा सकते है.