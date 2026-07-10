6 साल बाद Netflix का बड़ा धमाका! अब बिना पैसे खर्च किए देखें फिल्में और वेब सीरीज, लौट आया 30 दिन का FREE ट्रायल

Netflix Free For 30 Days Offer: अगर आप लंबे समय से Netflix का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने करीब छह साल बाद अपने फ्री ट्रायल ऑफर की वापसी शुरू कर दी है. फिलहाल ये सुविधा केवल कुछ चुनिंदा देशों में उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इससे नए यूजर्स बिना भुगतान किए प्लेटफॉर्म के कंटेंट का एक्सपीरिएंस ले सकेंगे. कंपनी ने भी पुष्टि की है कि पात्र यूजर्स को साइन-अप के दौरान ये ऑफर दिखाया जा रहा है. माना जा रहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए कस्टमरों को आकर्षित करना और उन्हें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रेरित करना है.

Netflix के हेल्प सेंटर के मुताबिक, जिन यूजर्स का अकाउंट, डिवाइस और लोकेशन इस ऑफर के लिए पात्र होंगे, उन्हें नया अकाउंट बनाते समय फ्री ट्रायल का ऑप्शन अपने आप दिखाई देगा. यदि साइन-अप के दौरान ये ऑफर नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल उनका अकाउंट इस सुविधा के लिए योग्य नहीं है.

साइन-अप के दौरान दिख रहा ऑफर

एक रिपोर्ट के अनुसार, नए ईमेल आईडी से Netflix अकाउंट बनाते समय कुछ यूजर्स को “Try 30 Days for ₹0” का ऑफर दिखाई दिया. इससे संकेत मिलता है कि कंपनी एक बार फिर नए ग्राहकों को मुफ्त में अपनी स्ट्रीमिंग सेवा का अनुभव देने की रणनीति अपना रही है.

सभी यूजर्स के लिए ट्रायल अवधि एक जैसी नहीं

रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर यूजर को समान अवधि का फ्री ट्रायल नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों को 30 दिनों का मुफ्त एक्सेस मिल रहा है, जबकि कुछ यूजर्स को केवल 15 दिनों का ट्रायल ऑफर दिया गया है. माना जा रहा है कि Netflix अलग-अलग यूजर्स पर विभिन्न ऑफर्स का परीक्षण कर रही है, ताकि ये समझा जा सके कि कौन-सा ऑफर ज्यादा प्रभावी साबित होता है.

2020 में बंद कर दिया गया था फ्री ट्रायल

Netflix ने कई सालों तक नए ग्राहकों को 30 दिनों का मुफ्त ट्रायल दिया था, लेकिन 2020 के आसपास इस सुविधा को दुनियाभर में बंद कर दिया गया था. अब लंबे अंतराल के बाद कंपनी ने इसे सीमित स्तर पर फिर से शुरू किया है. माना जा रहा है कि Netflix इस प्रयोग के जरिए ये जानना चाहती है कि फ्री ट्रायल दोबारा शुरू करने से नए सब्सक्राइबर्स की संख्या में कितना इजाफा होता है.