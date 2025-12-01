Home > टेक - ऑटो > NASA Interstellar Comet 3I Atlas: NASA की बड़ी खोज, क्या होगा इसका काम? यहां- जानें पूरी डेटल

नासा का धूमकेतु 3I/ATLAS हमारे सौर मंडल में आया, पृथ्वी के लिए सुरक्षित है. ये दूसरे तारे से आया प्राचीन धूमकेतु है, जिसकी अनोखी रासायनिक संरचना वैज्ञानिकों के लिए नई जानकारी देती है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 1, 2025 11:34:31 AM IST

NASA Interstellar Comet 3I Atlas: 1 जुलाई 2025 को चिली में लगे नासा के ATLAS टेलीस्कोप ने एक तेजी से चलती हुई चीज देखी. बाद में पता चला कि ये एक अंतरतारकीय धूमकेतु है. यानी ऐसा धूमकेतु जो किसी दूसरे तारे वाले इलाके से हमारे सौर मंडल में आया है. इसे नाम दिया गया 3I/ATLAS। यह पृथ्वी के पास नहीं आएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है.

नवंबर में नासा ने कई अंतरिक्ष यानों और दूरबीनों से मिले डेटा को जोड़कर साफ कहा कि ये एक कुदरती धूमकेतु है, कोई एलियन मशीन नहीं.

ये सचमुच एक धूमकेतु है

नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि 3I/ATLAS बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करता है जैसे हमारे सौर मंडल के सामान्य धूमकेतु करते हैं. अमित क्षत्रिया ने कहा, ये एक धूमकेतु है… और धूमकेतु जैसा ही दिखता है.

वैज्ञानिक निक्की फॉक्स ने भी बताया कि इसमें कृत्रिम चीजों या एलियन तकनीक जैसी कोई निशानी नहीं मिली. उन्होंने ये भी कहा कि ये पृथ्वी से बहुत दूर से गुजरेगा-लगभग 1.8 AU की दूरी पर.

 बहुत पुरानी जगह में जन्म और अजीब तरह की गैसें

वैज्ञानिक मानते हैं कि 3I/ATLAS बहुत दूर किसी पुराने तारामंडल में बना होगा. हबल और वेब जैसी दूरबीनों ने इसकी गैसों का अध्ययन किया और पता लगाया कि इसकी बाहरी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और निकेल की भाप बहुत ज्यादा है. ऐसी रासायनिक चीजें हमारे सौर मंडल के धूमकेतुओं में नहीं मिलतीं. इसलिए ये धूमकेतु वैज्ञानिकों को दूसरे तारे वाली दुनिया की असली सामग्री देखने का दुर्लभ मौका देता है. नासा के वैज्ञानिक टॉम स्टैटलर ने कहा कि ये धूमकेतु हमें सूरज के जन्म से भी पहले का संकेत दिखाता है और ये सोच उन्हें रोमांच से भर देती है.

3I/ATLAS एक सुरक्षित अंतरतारकीय धूमकेतु है. ये हमें ब्रह्मांड के पहले की कहानी समझने में मदद करता है. इसकी अनोखी गैसें और दूर के तारों से आने वाली सामग्री वैज्ञानिकों के लिए एक कीमती खोज हैं.

