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यूट्यूब पर भूचाल! इस यूट्यूबर ने पार किए 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अन्य क्रिएटर्स के छूटे पसीने

MrBeast YouTube Channel: इस क्रिएटर ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर यूट्यूब पर नया इतिहास रचा. वे पहले व्यक्तिगत क्रिएटर बने जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और अब वे यूट्यूब के सबसे बड़े नाम बन गए हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 14, 2026 2:00:09 PM IST

यूट्यूब पर भूचाल! इस यूट्यूबर ने पार किए 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अन्य क्रिएटर्स के छूटे पसीने


MrBeast YouTube Channel: दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स में शामिल मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने पूरी डिजिटल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उन्होंने 500 मिलियन (50 करोड़) सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके साथ ही वे पहले व्यक्तिगत यूट्यूबर बन गए हैं जिसने ये मुकाम हासिल किया है. ये ऐतिहासिक पल 12 जून 2026 को उनके लाइवस्ट्रीम के दौरान सामने आया, जब लाखों लोग लगातार उनके चैनल के सब्सक्राइबर काउंट पर नजर बनाए हुए थे.

लाइव स्ट्रीम में बना ऐतिहासिक पल

ये उपलब्धि किसी सामान्य दिन की तरह नहीं थी. लाइवस्ट्रीम के दौरान जैसे-जैसे सब्सक्राइबर संख्या अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी, लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था. बताया जाता है कि अंतिम कुछ लाख सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से जुड़े और कुछ ही मिनटों में चैनल ने 500 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया. इसी के साथ यूट्यूब के इतिहास में एक नया और अभूतपूर्व अध्याय जुड़ गया.

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14 साल का सफर और लगातार बढ़ती पहचान

मिस्टर बीस्ट का ये सफर अचानक नहीं बना. 2012 में शुरू हुई उनकी यूट्यूब यात्रा समय के साथ बड़े बदलावों से गुजरी है. छोटे-छोटे वीडियो से शुरुआत करने वाले क्रिएटर ने धीरे-धीरे बड़े बजट, यूनिक कॉन्सेप्ट और ग्लोबल अपील वाले कंटेंट के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. आज उनका चैनल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक वैश्विक डिजिटल ब्रांड बन चुका है.

बाकी क्रिएटर्स से कहीं आगे

500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा उन्हें बाकी सभी व्यक्तिगत क्रिएटर्स से काफी आगे ले जाता है. उनके सबसे नजदीकी प्रतिस्पर्धी भी इस स्तर से काफी पीछे हैं. पिछले कुछ सालों में उनकी ग्रोथ लगातार तेज रही है और हर नए प्रोजेक्ट के साथ उनका दर्शक वर्ग और मजबूत होता गया है. बड़े पैमाने पर बनाए गए वीडियो और इंटरनेशनल ऑडियंस ने उन्हें यूट्यूब के टॉप पर स्थापित कर दिया है.

PewDiePie से T-Series तक और फिर नया युग

यूट्यूब के इतिहास में कई बड़े मुकाबले और रिकॉर्ड देखने को मिले कभी PewDiePie का दौर, तो कभी T-Series की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता. लेकिन अब ये पूरा परिदृश्य बदल चुका है. मिस्टर बीस्ट ने खुद को एक सामान्य क्रिएटर से दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत यूट्यूबर के रूप में स्थापित कर दिया है. उनका 500 मिलियन का आंकड़ा सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि यूट्यूब के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.

Tags: mr beastMrBeast YouTube Channeltech newsyoutube news
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