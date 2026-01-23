Home > टेक - ऑटो > Motorola Signature Launch: मार्केट में आ गया नया फोन, कीमत से लेकर दाम तक जानें सबकुछ

Motorola Signature Launch: मार्केट में आ गया नया फोन, कीमत से लेकर दाम तक जानें सबकुछ

Motorola Signature Launch: आप अगर किसी नए फोन को ट्राई करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए मार्केट में एक नया फोन आ गया है. आइए जानते हैं उसकी कीमत से लेकर सबकुछ-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 23, 2026 4:03:02 PM IST

Motorola Launches Signature
Motorola Launches Signature


Motorola Signature Launch: अगर आप कोई नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया अल्ट्रा-प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टफोन 23 जनवरी को मुंबई में आयोजित एक इवेंट के दौरान पेश किया गया. दमदार हार्डवेयर, Pantone-क्यूरेटेड डिजाइन और एक्सक्लूसिव सर्विस बेनिफिट्स के साथ ये डिवाइस Motorola की स्मार्टफोन रेंज में सबसे ऊपर पोजिशन किया गया है.

नया Motorola Signature खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो परफॉर्मेंस, कैमरा और प्रीमियम एक्सपीरियंस में कोई समझौता नहीं चाहते.

 Motorola Signature के फीचर्स

डिस्प्ले- Motorola Signature में 6.8-इंच का LTPO Extreme AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका Super HD रेजोल्यूशन 1,264×2,780 पिक्सल है. ये डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट, 6,200 निट्स पीक ब्राइटनेस, Dolby Vision और HDR10+ को सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहद शानदार हो जाता है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस- ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसमें 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है. डिवाइस Android 16 पर चलता है, जिसमें Motorola की कस्टम Hello UI दी गई है. इसके साथ कंपनी Signature Club और Moto Elite Care के जरिए लाइव-एजेंट लाइफस्टाइल असिस्टेंस और प्रायोरिटी सपोर्ट भी दे रही है.

कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए Motorola Signature में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है:

 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ)
 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस
 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x हाइब्रिड जूम सपोर्ट करता है

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 50MP कैमरा दिया गया है, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है.

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 5,200mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग, 50W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

Motorola Signature की भारत में कीमत

Motorola Signature को भारत में तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है:

 12GB RAM + 256GB स्टोरेज – ₹59,999
 16GB RAM + 512GB स्टोरेज – ₹64,999
 16GB RAM + 1TB स्टोरेज – ₹69,999

कंपनी HDFC Bank और Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर ₹5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा ग्राहक ₹5,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं. Motorola Signature की बिक्री 30 जनवरी से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू होगी.

 

