Motorola Signature 27 भारत में हुआ लॉन्च, जबरदस्त कैमरा के साथ कई दमदार फीचर्स, जानें पूरी डिटेल

Motorola Signature 27 Launched: अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकता है. हाल ही में Motorola Signature 27 को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. इसके टीजर से कई फीचर्स और परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस फोन में आपको काफी दमदार कैमरा और जबरदस्त फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा. एक वीडियो टीजर जारी कर ब्रांड ने इसके डिजाइन, कलर आदि का खुलासा किया गया है.

यह फोन Pantone Martini Olive और Pantone Carbon दो कलर में लाया गया है. अगर आपका बजट इस फोन से मैच होता है तो आप इसे ले सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इस फोन के फीचर्स, परफॉर्मेंस और कैमरा आदि के बारे में.

Motorola Signature 27 के फीचर्स

Motorola Signature 27 में 200 मेगापिक्सल का LYTIA कैमरा मिलने के साथ ही साथ कंपनी इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट दे सकती है. कंपनी Motorola Signature 27 में Motorola Signature की तरह ही 6.8-इंच 165Hz AMOLED डिस्प्ले दे सकती है. इसमें 12GB/16GB RAM के साथ ही 5,200mAh की दमदार बैटरी और 90W चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है. मोटोरोला का यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ मार्केट में लाया गया था, जिसमें 16GB तक की रैम और 1टीबी तक की स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया था. बात की जाए अगर कीमत की तो यह 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है.

दो कलर में दिया गया है यह फोन