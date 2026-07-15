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Motorola Moto G86 Power 5G vs Oppo Reno 16 Pro 5G? जानें फीचर्स, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन रहेगा ज्यादा दमदार

दोनों में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ-साथ एक अच्छा कैमरा मिल जाता है. अगर आपका बजट 50 हजार रुपये से कम है तो ऐसे में आप इनमें से कोई भी फोन ले सकते हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 15, 2026 2:37:29 PM IST

Motorola Moto G86 Power 5G vs Oppo Reno 16 Pro 5G? जानें फीचर्स, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन रहेगा ज्यादा दमदार


Motorola Moto G86 Power 5G vs Oppo Reno 16 Pro 5G: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में हर महीने कई नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, जिससे ग्राहकों के लिए सही डिवाइस चुनना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है. आज के समय में केवल कैमरा या प्रोसेसर ही नहीं, बल्कि डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड के साथ ही साथ AI फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी भी देखी जाती है. अगर आप कोई नया स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Motorola Moto G86 Power 5G और Oppo Reno 16 Pro 5G में से कोई भी फोन ले सकते हैं.

दोनों में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ-साथ एक अच्छा कैमरा मिल जाता है. अगर आपका बजट 50 हजार रुपये से कम है तो ऐसे में आप इनमें से कोई भी फोन ले सकते हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं.  

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किसमें मिलेंगे ज्यादा बेहतरीन फीचर्स? 

फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं. Motorola Moto G86 Power 5G में आपको 6720mAh की बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग और 6.7 इंच की 120Hz Super HD pOLED डिस्प्ले और Dimensity 7400 chipset दिया गया है. इसके अलावा OPPO Reno 16 Pro 5G में आपको 6.32 इंच की 144Hz AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity और 8550 Super processor दिया जाता है. इस फोन में आपको 6700mAh और 80W का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी दिया जाता है. 

कैमरा में कैन किससे आगे? 

Motorola Moto G86 में आपको 50MP का Sony LYTIA OIS मेन कैमरा मिलता है. इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और मैकरो कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, बात करें अगर फ्रंट कैमरा की तो इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है. दूसरी ओर Oppo Reno 16 Pro 5G में आपको 200MP का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है. इसमें आपको 50MP ultra-wide lens और 50MP टेलिफोटो लेंस भी दिया जाता है. इसके अलावा 50 मेगापिक्सल वाइड सेल्फी कैमरा मिलता है.

Tags: Motorola Moto G86 Power 5G
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