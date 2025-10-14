Diwali Dhamaka! Motorola G96 अब सिर्फ ₹12,000 में, जानिए कहां मिल रहा है इतना बड़ा ऑफर

फ्लिपकार्ट पर इस समय Big Billion Days Diwali Sale चल रही है, जिसमें मिड-बजट स्मार्टफोन्स पर भारी छूट दी जा रही है. अगर आप 15 हजार रुपये के अंदर एक दमदार फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Motorola G96 आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

Motorola G96- पावर और परफॉर्मेंस का कॉम्बो

मोटोरोला ने इस साल जुलाई में Motorola G96 लॉन्च किया था. यह फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसमें 5500mAh की बड़ी बैटरी और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. कंपनी ने इसे Motorola G85 5G के अपग्रेड के रूप में पेश किया है, जिसमें कैमरा और प्रोसेसर दोनों बेहतर किए गए हैं.

Diwali Sale में मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट

Motorola G96 दो वेरिएंट में आता है-

• 8GB RAM + 128GB

• 8GB RAM + 256GB

इसकी लॉन्च कीमत क्रमशः ₹20,999 और ₹22,999 थी. लेकिन Flipkart Diwali Sale में इसे अब सिर्फ ₹15,999 से शुरू होने वाले प्राइस पर खरीदा जा सकता है- यानी ₹5,000 की सीधी छूट. इसके अलावा, अगर आप SBI क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको अतिरिक्त ₹1,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा. अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं और वह ₹3,000 तक का वैल्यू दे देता है, तो आप यह नया Motorola G96 सिर्फ ₹12,000 में खरीद सकते हैं. हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की हालत पर निर्भर करेगी.

Motorola G96 5G के स्पेसिफिकेशंस

इस फोन में 6.67-इंच का FHD+ 10-bit 3D Curved Display दिया गया है. यह स्क्रीन 144Hz Refresh Rate और 1600 nits Brightness सपोर्ट करती है. साथ ही इसमें Corning Gorilla Glass की सुरक्षा भी दी गई है. Motorola G96 को Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर से लैस किया गया है. इसमें 8GB RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज है. फोन Android 15 बेस्ड Hello UI पर चलता है. कंपनी इस फोन के साथ 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी दे रही है.

फोन में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है- 50MP Sony Lytia 700C मेन कैमरा (OIS के साथ) और 8MP सेकेंडरी कैमरा. सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Motorola G96 में 5500mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी पानी और धूल से सुरक्षित है. इसमें In-Display Fingerprint Sensor, Dolby Atmos सपोर्ट और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं.