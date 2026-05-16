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Motorola Edge 70 vs Honor 400: किस फोन में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? कैमरे के मामले में क्या रहेगा बेस्ट

चाहे बात हो फोटोग्राफी की हो या फिर अपना एंटरटेनमेंट करने की हो. इन सभी कामों के लिए एक बेहतर और अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन होना बेहद जरूरी है. चलि  जानते हैं दोनों फोन्स के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 16, 2026 5:50:11 PM IST

Motorola Edge 70 vs Honor 400: किस फोन में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? कैमरे के मामले में क्या रहेगा बेस्ट


Motorola Edge 70 vs Honor 400: स्मार्टफोन बाजार में आपको भी तरीके के मोबाइल देखने के लिए मिल जाएंगे. कुछ स्मार्टफोन्स सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे होते हैं, जिनमें अच्छे और दमदार फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन, आपको कोशिश हमेशा यह करनी चाहिए कि आपका फोन फीचर्स, परफॉर्मेंस और पावर के मामले में अच्छा हो. इसके लिए आपको फोन पर बहुत पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. कुछ ही हजार की कीमत में आप एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते है, जो वास्तव में आपके लिए काफी किफायती हो. ऐसे में आप Motorola Edge 70 vs Honor 400 में से किसी एक को ले सकते हैं.

चाहे बात हो फोटोग्राफी की हो या फिर अपना एंटरटेनमेंट करने की हो. इन सभी कामों के लिए एक बेहतर और अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन होना बेहद जरूरी है. चलि  जानते हैं दोनों फोन्स के बीच के अंतर के बारे में. 

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किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स?

देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे हैं, जिनमें आपको काफी बेहतरीन फीचर्स मिल सकते हैं. Motorola Edge 70 में आपको 6.7 इंच की 1.5K pOLED display मिलने के साथ ही साथ Snapdragon 7 Gen 4 processor भी दिया जाता है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी और 68W का चार्जिंग का विकल्प भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Honor 400 में आपको 6.55-inch AMOLED डिस्प्ले मिलती है. इसमें Snapdragon 7 Gen 3 processor मिलने के अलावा 5300 mAh सिलिकॉन कार्बन की बैटरी भी मिलती है. प्रोसेसर दोनों में ही फास्ट रहते हैं. 

कैमरा में कौन ज्यादा आगे?

Motorola Edge 70 में आपको 50MP प्राइमरी वाइड कैमरा दिया जाता है, जिसमें OIS का विकल्प मिलता है. इसके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी यानि फ्रंट कैमरा मिलता है. इस फोन में ऐसे फ्रंट और रियर सेंसर मिलते हैं, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं. दूसरी ओर Honor 400 में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. 

Tags: Motorola Edge 70
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