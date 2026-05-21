Motorola Edge 70 Pro vs Tecno Spark 40: 2026 में कौन-सा फ्लैगशिप फोन है आपके लिए बेस्ट? समझें दोनों के बीच अंतर

Motorola Edge 70 Pro vs Tecno Spark 40: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. इसलिए अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में उसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और लुक्स के बारे में जान लेना चाहिए. आजकल भारतीय टेक बाजार में बहुत से स्मार्टफोन्स हैं, जिनके बीच लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने की तैयारी में हैं तो ऐसे में Motorola Edge 70 Pro vs Tecno Spark 40 दोनों स्मार्टफोन्स आपके लिए काफी किफायती हो सकते हैं. दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के काफी दमदार और फीचर्स में बेहतरीन माने जाते हैं.

दोनों में से किसी को भी लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं Motorola Edge 70 Pro vs Tecno Spark 40 दोनों स्मार्टफोन्स किस अंतर के साथ आते हैं.

Motorola Edge 70 Pro vs Tecno Spark 40: किस फोन में मिलेंगे बेस्ट फीचर्स?

Motorola Edge 70 pro में आपको AI फीचर और HDR10+ सपोर्ट मिलने के साथ ही साथ 6,500mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है. इसके साथ-साथ इसमें 6.8 इंच की डिस्प्ले मिलने के साथ-साथ Super HD (2772 x 1272) pOLED, curved स्क्रीन भी मिलती है. वहीं, Tecno Spark 40 में आपको 6.67 इंच की स्क्रीन के साथ ही साथ 120Hz IPS LCD स्क्रीन दी जाती है. इसके अलावा इस फोन में आपको 5200mAh की बड़ी बैटरी और 45W की चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है. यह फोन MediaTek Helio G81 processor पर आधारित है.

कैमरा में कौन किससे आगे?

Motorola Edge 70 pro में आपको 50MP Sony LYT-710 का प्राइमरी यानि रियर कैमरा देखने को मिल सकता है. वहीं, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिल सकता है, जिसमें हाई क्वालिटी मैकरो सेंसर मिल सकते हैं. वहीं, इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिए जाने की भी उम्मीद है. Tecno Spark 40 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन यानि रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है. इसके साथ ही साथ इसमें ड्यूल फ्लैश का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, बात करें अगर फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा के बारे में तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

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