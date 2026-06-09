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Motorola Edge 70 Pro+ vs OnePlus Nord 6: कौन से स्मार्टफोन में मिलेगा फास्ट प्रोसेसर? कैमरा में क्या रहगा ज्यादा आगे

अगर आप कोई अच्छा और टिकाऊ स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Motorola Edge 70 Pro+ vs OnePlus Nord 6 में से किसी भी एक को ले सकते हैं. दोनों ही फोन्स अपने कंपनी के बेस्ट वर्जन होने के साथ-साथ सेगमेंट के भी बेस्ट माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर रहेगा.

By: Kunal Mishra | Published: June 9, 2026 1:31:03 PM IST

Motorola Edge 70 Pro+ vs OnePlus Nord 6: कौन से स्मार्टफोन में मिलेगा फास्ट प्रोसेसर? कैमरा में क्या रहगा ज्यादा आगे


Motorola Edge 70 Pro+ vs OnePlus Nord 6: स्मार्टफोन बाजार में हर साल कंपनियां नए फीचर्स, बेहतर कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ अपने डिवाइस लॉन्च करती हैं. ऐसे में ग्राहकों के लिए एक अच्छा और किफायती स्मार्टफोन चुनना थोड़ा मुश्किल साबित हो जाता है. आजकल फोन में जबतक प्रोसेसर, बैटरी और एक बेहतरीन डिस्प्लेन दिया गया हो तबतक स्मार्टफोन चलाने में मजा नहीं आता है. अगर आप 50 से 60 हजार रुपये के बीच कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो बाजार में आपके लिए कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं.

अगर आप कोई अच्छा और टिकाऊ स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Motorola Edge 70 Pro+ vs OnePlus Nord 6 में से किसी भी एक को ले सकते हैं. दोनों ही फोन्स अपने कंपनी के बेस्ट वर्जन होने के साथ-साथ सेगमेंट के भी बेस्ट माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर रहेगा. 

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फीचर्स के मामले में कौन आगे? 

Motorola Edge 70 Pro+ में आपको 6.8‑inch 1.5K quad‑curved AMOLED पैनल और 144Hz का रिफ्रेश रेट के अलावा 5200 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाती है. इस स्मार्टफोन में आपको 7.19mm फ्रेम और 190g का वजन मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो OnePlus Nord 6 में आपको 1.5K AMOLED HDR डिस्प्ले के साथ ही 165Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है. यह फोन देखने में आपको एक आकर्षक लुक मिल जाता है. इस फोन के साथ आपको 3600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 4nm octa-core Snapdragon 8s Gen 4 chipset मिल जाता है. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

Motorola Edge 70 Pro+ में आपको 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है. जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. वहीं, आपको इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस मिलता है, जिसमें 3.5x का ऑप्टिकल जूम और 50x हाइब्रिड जूम मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ OnePlus Nord 6 में 50 मेगापिक्सल का मेन यानि रियर कैमरा के साथ ही 2MP का सेकेंडरी सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी यानि फ्रंट कैमरा मिलता है.

Tags: OnePlus Nord 6
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