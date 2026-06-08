50 हजार रुपये में चाहिए दमदार स्मार्टफोन? Motorola Edge 70 Pro+ vs Nothing Phone 4a Pro में से क्या रहेगा बेस्ट

Motorola Edge 70 Pro+ vs Nothing Phone 4a Pro: भारतीय स्मार्टफोन बाजार पिछले कुछ सालों में तेजी से बदल गया है. पहले 50 हजार रुपये के बजट में केवल कुछ ही फ्लैगशिप फोन मिलते थे, जो सेगमे ट के हिसाब से सबसे ज्यादा फीचर्स ऑफर करते थे. लेकिन, आज इस प्राइस रेंज में ग्राहकों को बेहतरीन कैमरा, दमदार प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले के साथ ही साथ लंबी बैटरी और प्रीमियम डिजाइन वाले कई ऑप्शन मिल जाते हैं. आज के समय में एक स्मार्टफोन के लिए 50 हजार रुपये काफी माने जाते हैं. अगर आपका बजट करीब 50 हजार रुपये है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो परफॉर्मेंस, कैमरे के साथ ही प्रोसेसर के मामले में भी दमदार हो.

ऐसे में Motorola Edge 70 Pro+ और Nothing Phone 4a Pro में से किसी भी फोन को ले सकते हैं. हालांकि, दोनों ही फोन्स काफी दमदार माने जाते हैं.चलिए जानते हैं इनके बीच के अंतर के बारे में.

कैसे मिलेंगे दोनों में फीचर्स?

फीचर्स की बात की जाए तो Motorola Edge 70 Pro+ में आपको 6.8‑inch 1.5K quad‑curved AMOLED पैनल और 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ ही साथ 5200 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाती है. इसमें आपको 7.19mm फ्रेम और 190g का वजन मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Nothing Phone 4a Pro में आपको 6.83 इंच की स्क्रीन के साथ ही साथ 144Hz 1.5K AMOLED डिस्प्ले भी मिलती है. इसके अलावा Snapdragon 7 Gen 4 chipset और 5,400mAh की बैटरी ऑप्शन भी मिलता है. इसमें आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 12GB LPDDR5X RAM और 256GB की स्टोरेज भी मिलती है.

कैमरा में क्या है अंतर?

Motorola Edge 70 Pro+ में आपको 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है. जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलता है. इसके अलावा इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस मिलता है, जिसमें 3.5x का ऑप्टिकल जूम और 50x हाइब्रिड जूम मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर Nothing Phone 4a Pro में 50MP का मेन सेंसर के साथ-साथ 50MP का 3.5x ऑप्टिकल टेलिफोटो लेंस मिलता है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है. इसमें आपको (Sony LYT700C, 1/1.56″) का OIS मिलता है.