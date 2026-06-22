Motorola Edge 70 Pro vs Google Pixel 9A: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन किससे आगे? कैमरा में क्या रहेगा बेस्ट

Motorola Edge 70 Pro vs Google Pixel 9A: स्मार्टफोन बाजार में हर साल कई नए डिवाइस लॉन्च होते हैं, लेकिन कुछ स्मार्टफोन ऐसे होते हैं, जो अपने फीचर्स के दमपर नए लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स को भी टक्कर देते हैं. आजकल यूजर्स ऐसे स्मार्टफोन्स की तलाश में रहते हैं, जो कैमरा के साथ फीचर्स में भी दमदार हो. हालांकि, आजकल भारतीय टेक बाजार में कम कीम में आपको एक से एक स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें कैमरा की क्वालिटी काफी बेहतरीन हो. अगर आप भी कैमरा देखकर कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में Motorola Edge 70 Pro vs Google Pixel 9A में से कोई भी फोन ले सकते हैं.

दोनों ही फोन्स कैमरा के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं. हालांकि, बहुत से लोग दोनों फोन्स में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनके लिए कौन सा फोन ज्यादा सही बैठेगा. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर?

फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी दमदार हैं. Motorola Edge 70 pro में आपको AI फीचर और HDR10+ सपोर्ट मिलने के साथ ही साथ 6,500mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है. वहीं, दूसरी तरफ Google Pixel 9a में आपको 6.3 इंच की 120Hz Actua display मिलने के अलावा Tensor G4 processor और 8GB RAM मिलती है. इस स्मार्टफोन में आपको 5100 mAh की बैटरी भी मिलती है, जोकि इस सेगमेंट में आने वाले अन्य स्मार्टफोन्स की तुलना में ठीक मानी जाती है.

कैमरा में मामले में कौन कैसा?

Motorola Edge 70 pro में आपको 50MP Sony LYT-710 का प्राइमरी यानि रियर कैमरा देखने को मिल सकता है. वहीं, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिल सकता है, जिसमें हाई क्वालिटी मैकरो सेंसर मिल सकते हैं. वहीं, इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिए जाने की भी उम्मीद है. दूसरी ओर देखा जाए तो Pixel 9a में आपको 48 MP Wide ड्यूल कैमरा मिलता है साथ ही 13 MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है. वहीं, इस स्मार्टफोन में आपको 8x जूम कैपेसिटी भी मिलती है. फोटोग्राफी के लिए यह स्मार्टफोन बेस्ट माना जाता है.