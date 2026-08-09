200MP कैमरा के साथ तहलका मचाने आ रहा Motorola Edge 70 Neo! लॉन्च से पहले लीक हुए लुक्स और कलर्स

मोटोरोला जल्द ही अपने लोकप्रिय एज सीरीज पोर्टफोलियो में नया स्मार्टफोन जोड़ने की तैयारी कर रहा है. स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo के लीक्ड रेंडर्स आधिकारिक लॉन्च से ठीक पहले ऑनलाइन सामने आ चुके हैं. लीक्स में इस अपकमिंग फोन की पहली झलक के साथ इसके डिजाइन, कलर ऑप्शंस और कैमरा सेटअप का खुलासा हुआ है.

हालांकि मोटोरोला ने अभी तक इस हैंडसेट को लेकर आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन लीक हुई तस्वीरों से संकेत मिलते हैं कि इस बार फोन में 200-मेगापिक्सल का दमदार प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है.

चार नए रंगों में आ सकता है फोन

लीक हुए रेंडर्स के मुताबिक, मोटोरोला एज 70 न्यू को कंपनी चार अलग-अलग कलर ऑप्शंस में पेश करने का प्लान बना रही है. हालांकि, इन रंगों के आधिकारिक नामों का खुलासा होना अभी बाकी है.

डिजाइन की बात करें तो रियर पैनल पर मोटोरोला का जाना-पहचाना स्टाइल देखने को मिलता है. पीछे की तरफ टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ा उभरा हुआ स्क्वायर-शेप (चौकोर) कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें मल्टीपल सेंसर्स के साथ LED फ्लैश फिट किया गया है.

वहीं फ्रंट में कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है, हालांकि इसकी साइड्स का घुमाव बहुत ज्यादा गहरा नहीं है. सेल्फी कैमरे के लिए स्क्रीन के बीचों-बीच पंच-होल कटआउट दिया गया है.

200MP का मुख्य सेंसर

लीक हुई तस्वीरों का सबसे बड़ा आकर्षण इसके कैमरा मॉड्यूल पर लिखा 200MP का मार्क (Marking) है. इससे साफ इशारा मिलता है कि Motorola Edge 70 Neo में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया जाएगा.

कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि 200MP सेंसर के साथ कौन से सेकेंडरी सेंसर्स मिलेंगे. इसके अलावा सेंसर साइज, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) और वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स को लेकर जानकारी सामने आना बाकी है.

स्पेसिफिकेशंस और संभावित लॉन्च

डिजाइन और मुख्य रियर कैमरे के अलावा, इस स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स के बारे में डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं. मोटोरोला ने फिलहाल इसके प्रोसेसर, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, बैटरी कैपेसिटी, फास्ट चार्जिंग स्पीड या RAM और स्टोरेज वेरिएंट्स से पर्दा नहीं उठाया है.

हाल ही में मोटोरोला की ओर से दिए गए एक टीजर के बाद इन लीक्स ने जोर पकड़ा है, जिससे यह माना जा रहा है कि कंपनी बहुत जल्द इसके लॉन्च और फीचर्स का आधिकारिक ऐलान कर सकती है. तब तक फोन की सटीक कीमत और उपलब्धता के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा.