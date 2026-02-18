Home > टेक - ऑटो > Motorola Edge 60 या Samsung Galaxy A26 5G किस फोन को खरीदना होगा ज्यादा बेहतर, किसी बैटरी ज्यादा फास्ट

Motorola Edge 60 vs Samsung Galaxy A26 5G: अगर आप Motorola Edge 60 और Samsung Galaxy A26 5G खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए दोनों में तुलना लेकर आए हैं. आइए जानते हैं दोनों में अंतर-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 18, 2026 2:54:51 PM IST

Motorola Edge 60 vs Samsung Galaxy A26 5G: आज के समय में मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदते समय लोग बेहतर स्क्रीन, मजबूत बैटरी और अच्छी कैमरा क्वालिटी की तलाश करते हैं. इस लेख में हम Motorola Edge 60 और Samsung Galaxy A26 5G की तुलना आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि आप अपने उपयोग के हिसाब से सही फोन चुन सकें.

डिस्प्ले (स्क्रीन)

Motorola Edge 60 में 1.5K रेजोल्यूशन (1220 x 2712 पिक्सल) वाली OLED स्क्रीन दी गई है. इसका 144Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन को बहुत स्मूद बनाता है. पिक्सल डेंसिटी लगभग 446 ppi है, जिससे फोटो और वीडियो ज्यादा साफ दिखाई देते हैं. इसका दाम 25000 है दूसरी ओर, Galaxy A26 5G में 1080p रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है. इसका दाम 24,999 है. ये भी अच्छी है, लेकिन रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट के मामले में Motorola थोड़ा आगे है. अगर आपको ज्यादा शार्प और स्मूद डिस्प्ले चाहिए, तो Edge 60 बेहतर ऑप्शन है.

परफॉर्मेंस (स्पीड और ताकत)

Motorola Edge 60 में 12GB तक RAM का ऑप्शन मिलता है. कुछ वर्जन में तेज UFS 4.0 स्टोरेज भी दी जाती है, जिससे ऐप्स जल्दी खुलते हैं और मल्टीटास्किंग आसान होती है.

Samsung Galaxy A26 5G में Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम और गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन RAM और स्टोरेज स्पीड के मामले में Motorola थोड़ा मजबूत दिखाई देता है. ज्यादा RAM और तेज स्टोरेज के कारण Edge 60 भारी उपयोग के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

 बैटरी और चार्जिंग

Motorola Edge 60 में 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चल सकती है. इसके साथ 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. Galaxy A26 5G में 5000 mAh बैटरी और 25W चार्जिंग दी गई है. बैटरी साइज ठीक है, लेकिन चार्जिंग स्पीड Motorola से कम है. बैटरी क्षमता और चार्जिंग स्पीड दोनों में Edge 60 आगे है.

 कैमरा

Motorola Edge 60 में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे सेल्फी ज्यादा डिटेल के साथ आती है. वहीं Galaxy A26 5G में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. सामान्य उपयोग के लिए ये ठीक है, लेकिन मेगापिक्सल के मामले में Motorola बेहतर है. सेल्फी पसंद करने वालों के लिए Edge 60 ज्यादा बेहतर रहेगा.

 सॉफ्टवेयर और एक्सपीरिएंस

दोनों फोन Android 15 पर चलते हैं (तुलना के समय). Samsung अपने फोनों में लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने के लिए जाना जाता है. वहीं Motorola का इंटरफेस काफी साफ और सरल होता है, जो स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरिएंस देता है.

अगर आप लंबे समय तक अपडेट चाहते हैं तो Samsung सही हो सकता है. अगर आपको साफ और हल्का इंटरफेस पसंद है तो Motorola बेहतर लगेगा.

अंतिम फैसला

अगर आप ज्यादा पावर, बेहतर स्क्रीन, तेज चार्जिंग और मजबूत फ्रंट कैमरा चाहते हैं, तो Motorola Edge 60 बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. लेकिन अगर आप Samsung का इंटरफेस, ब्रांड पर भरोसा और संभावित रूप से लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट को प्राथमिकता देते हैं, तो Samsung Galaxy A26 5G आपके लिए सही रहेगा. आखिर में, सही चुनाव आपके उपयोग और पसंद पर निर्भर करता है.

