Edge 60 Fusion vs Nothing Phone 3a:एआई फीचर्स और स्टेबिलाइजेशन में किसका पलड़ा भारी? ₹30,000 से कम में कौन बेस्ट?

Motorola Edge 60 Fusion vs Nothing Phone 3a: क्या आप 30,000 रुपये से कम कीमत में एक अच्छा मिड-रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? हाल ही में दो नए स्मार्टफोन, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन और नथिंग फोन 3a, ने भारतीय मार्केट में तेज़ी से सबका ध्यान खींचा है. दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, नए फीचर्स और दमदार कैमरा सेटअप देते हैं, जो उन्हें हर तरह के डिवाइस की तलाश करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. लेकिन कौन सा ज़्यादा खास है? यहां आपको तय करने में मदद करने के लिए एक-दूसरे के स्पेक्स की तुलना दी गई है.

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन बनाम नथिंग फोन 3a: डिज़ाइन और बनावट

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में कर्व्ड-एज डिज़ाइन और टिकाऊ बनावट है, जिसे MIL-810H सर्टिफिकेशन और पानी और धूल से बचाव के लिए IP68/IP69 रेटिंग मिली है. वहीं, नथिंग फोन 3a में ग्लिफ़ इंटरफ़ेस के साथ अपना सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक है, जिसमें कस्टम नोटिफिकेशन के लिए 26 LED ज़ोन शामिल हैं. इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग है.

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन बनाम नथिंग फोन 3a: डिस्प्ले

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में 6.7 इंच का pOLED पैनल है जो 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन को सपोर्ट करती है. इसके उलट, नथिंग फोन 3a में 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ थोड़ा बड़ा 6.77 इंच का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले है. स्क्रीन 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है, 10-बिट कलर डेप्थ देती है और पांडा ग्लास से प्रोटेक्टेड है.

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन बनाम नथिंग फोन 3a: प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 चिपसेट पर चलता है, जिसे 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB uMCP स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. डिवाइस 1TB तक microSD एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है. वहीं, Nothing Phone 3a क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 प्रोसेसर पर चलता है, जो 4nm TSMC प्रोसेस पर बना है. इसमें AI-ड्रिवन कामों के लिए एड्रेनो GPU और हेक्सागन NPU है. फोन में 8GB RAM के साथ 128GB या 256GB इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन इसमें एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं है.

Motorola Edge 60 Fusion बनाम Nothing Phone 3a: कैमरा सिस्टम

Motorola Edge 60 Fusion में 50MP का प्राइमरी कैमरा (Sony LYT700C सेंसर) है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) और f/1.8 अपर्चर है. f/2.2 अपर्चर वाला 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा एक्स्ट्रा फोटोग्राफी मोड को सपोर्ट करता है. फ्रंट कैमरे में 32MP का सेंसर है जो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. फोन में फोटो एन्हांसमेंट टूल्स और अडैप्टिव स्टेबिलाइज़ेशन जैसे AI-पावर्ड फीचर्स भी हैं.

दूसरी तरफ, Nothing Phone 3a में OIS और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (EIS) के साथ 50MP का मेन कैमरा है, साथ ही एक सेकेंडरी 50MP टेलीफोटो लेंस है जो 2x ऑप्टिकल ज़ूम और 30x अल्ट्रा ज़ूम देता है. 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर 120-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू देता है. फ्रंट कैमरे में 32MP का सेंसर है, जो 30fps पर 4K वीडियो और 60fps तक 1080p सपोर्ट करता है.

Motorola Edge 60 Fusion बनाम Nothing Phone 3a: बैटरी और चार्जिंग

Motorola Edge 60 Fusion में 5,500mAh की बैटरी है, जो USB Type-C के ज़रिए 68W टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसकी तुलना में, Nothing Phone 3a में 5,000mAh की बैटरी है जिसमें 50W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है. कंपनी का दावा है कि यह 19 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है, और इसे फुल चार्ज होने में एक घंटे से भी कम समय लगता है.

Motorola Edge 60 Fusion बनाम Nothing Phone 3a: सॉफ्टवेयर और अपडेट

दोनों स्मार्टफोन Android 15 पर चलते हैं. Motorola Edge 60 Fusion Hello UI पर चलता है, जबकि Nothing Phone 3a Nothing OS 3.1 इस्तेमाल करता है. Motorola तीन साल के OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी पैच का वादा करता है, जबकि Nothing तीन साल के OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी पैच की गारंटी देता है.

Motorola Edge 60 Fusion बनाम Nothing Phone 3a: कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी

Motorola Edge 60 Fusion 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC और कई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है. डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है. इसके उलट, Nothing Phone 3a डुअल SIM सपोर्ट, कई बैंड में 5G कम्पैटिबिलिटी, Bluetooth 5.4 और दूसरे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी ऑप्शन देता है.

