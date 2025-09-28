मोटरसाइकल का पेंट हमेशा नया रखना है? तो आज से ही बंद कर दें ये 4 बड़ी गलतियां

अगर आप बाइक चलाते हैं, तो उसकी चमक और रंग को लंबे समय तक बनाए रखना आसान काम नहीं है. जब बाइक शोरूम से नई आती है तो उसका कलर शाइन करता है, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद धूप, धूल और बारिश की वजह से उसका पेंट फीका पड़ने लगता है. इसके अलावा, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे बाइक का पेंट और जल्दी खराब हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक हमेशा नई जैसी चमके, तो आज से ही ये काम बंद कर दें.

1. गलत साबुन से धोना

बहुत से लोग बाइक को डिटर्जेंट या बर्तन धोने वाले साबुन से धोते हैं. इन डिटर्जेंट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेंट की ऊपर की सुरक्षात्मक परत को हटा देते हैं. नतीजा – बाइक की चमक जल्दी गायब हो जाती है. बेहतर होगा कि आप कार/बाइक वॉश शैम्पू का इस्तेमाल करें. अगर यह उपलब्ध नहीं है, तो बाल धोने वाला शैम्पू भी एक सुरक्षित विकल्प है.

2. सख्त कपड़े से पोंछना

धूल से भरी बाइक को अगर आप सख्त कपड़े या सूखे गंदे कपड़े से पोंछते हैं तो पेंट पर खरोंचें पड़ जाती हैं. धूल के कण रेत की तरह काम करते हैं और बाइक की शाइन को खत्म कर देते हैं. इसलिए बाइक साफ करने के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर या मुलायम सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करें.

3. टैंक पर गंदा कपड़ा या कवर रखना

अक्सर लोग बाइक के टैंक पर कपड़ा या कवर रख देते हैं. अगर कपड़ा धूल भरा है तो हवा या वाइब्रेशन के कारण यह लगातार टैंक से रगड़ खाता है और गोल निशान या स्क्रैच बना देता है. इसी तरह गंदा कवर भी पेंट को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए हमेशा साफ और अच्छी क्वालिटी का कवर इस्तेमाल करें.

4. तेज धूप में पार्किंग

लंबे समय तक बाइक को सीधी धूप में पार्क करने से उसका रंग फीका पड़ सकता है. सूर्य की किरणें पेंट को डैमेज कर देती हैं. कोशिश करें कि बाइक को छांव में या कवर लगाकर ही पार्क करें.