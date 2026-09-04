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एक ही दिन में दो बार कट सकता है चालान? दोबारा पकड़े जाने पर क्या होगा, जानें क्या कहता है Motor Vehicle Act का नियम

आमतौर पर लोग यह सोचने लगते हैं कि उनका चालान एक बार कटा है तो दूसरी बार ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान नहीं काटा जाएगा. लेकिन, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उसी दिन दोबारा पकड़े जाने पर फिर से चालान काटा जा सकता है? चलिए जानते हैं क्या एक दिन में दो बार चालान कट सकता है या नहीं.

By: Kunal Mishra | Published: September 4, 2026 3:55:26 PM IST

एक ही दिन में दो बार कट सकता है चालान? दोबारा पकड़े जाने पर क्या होगा, जानें क्या कहता है Motor Vehicle Act का नियम


Traffic Rules: ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर लोगों में कई तरह की कंफ्यूज रहती है. कुछ लोग चालान कटने के नियमों को ठीक तरह से नहीं जानते हैं, जिसके चलते वे बार-बार गलतियां करते हैं और उनका चालान कट जाता है. इनमें से एक बड़ा सवाल यह है कि अगर सुबह ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने का चालान काटा हो तो ऐसे में कई लोग इसे पूरे दिन का चालान समझ लेते हैं और बेफिक्र होकर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं या फिर रेड लाइट तोड़ने लगते हैं.
आमतौर पर लोग यह सोचने लगते हैं कि उनका चालान एक बार कटा है तो दूसरी बार ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान नहीं काटा जाएगा. लेकिन, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उसी दिन दोबारा पकड़े जाने पर फिर से चालान काटा जा सकता है? चलिए जानते हैं क्या एक दिन में दो बार चालान कट सकता है या नहीं. 

क्या एक दिन में दो बार चालान कट सकता है?

मिली जानकारी के मुताबिक बहुत से लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि उनका चालान एक बार कट गया है तो दोबारा नहीं कटेगा. जबकि, ऐसा बिलकुल नहीं है. दिन में एक से ज्यादा बार आपका ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है. Motor Vehicles Act में ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि किसी वाहन का एक बार चालान कट जाने के बाद उसी दिन वाहन चालक को दूसरे ट्रैफिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई से छूट मिल जाएगी.
अगर किसी का सुबह बिना हेलमेट बाइक चलाने का चालान कटा है और उसने हेलमेट नहीं पहना और दोबारा सड़क पर निकल गया तो ऐसे में उसी दिन हेलमेट के लिए दोबारा आपका चालान नहीं काटा जाएगा. अगर चालान कटने के 10 मिनट या कुछ देर बाद आपका दोबारा से हेलमेट नहीं पहनने का ही चालान कट जाए तो आप अपने चालान की पर्ची या रसीद दिखाकर बच सकते हैं. 

किन नियमों के तहत कटते हैं चालान? 

केवल हेलमेट के लिए आपका चालान उसी दिन दोबारा नहीं काटा जाता है. लेकिन, अगर आप सुबह ओवरस्पीडिंग करते हैं और शाम को दोबारा गाड़ी तेज चलाते हैं तो निश्चितौर पर आपका चालान काटा जाता है. वहीं, अगर आप रेड लाइट तोड़ते हैं तो भी दिन में बार-बार आपका चालान काटा जा सकता है. अगर आप बिना सीट बेल्ट के भी दिन में दो बार पकड़े जाते हैं तो आपका चालान किया जा सकता है.

Tags: traffic rules
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