Motorola का नया 5G टैबलेट आ रहा है! Moto Pad 70 की लॉन्च डेट तय, दमदार बैटरी और पावरफुल चिपसेट से करेगा एंट्री

Moto Pad 70 India launch: Moto Pad 70 अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाला है और इसे Flipkart से खरीदा जा सकेगा. आधिकारिक लॉन्च से पहले Flipkart पर इस डिवाइस के लिए एक खास माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिसमें इस Android टैबलेट के कई फीचर्स का पता चला है. यह कन्फर्म हो गया है कि डिवाइस में 5G कनेक्टिविटी और 12.1-इंच का डिस्प्ले होगा. Moto Pad 70 में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट और 10,200mAh की बैटरी होगी साथ ही इसके साथ Moto Pen भी मिलेगा.

Moto Pad 70 के भारत में लॉन्च होने की तारीख का ऐलान

Flipkart ने एक खास वेबपेज के ज़रिए कन्फर्म किया है कि Moto Pad 70 को 9 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. ऑफिशियल टीजर से पता चलता है कि इस 5G टैबलेट में 2.5K रिज़ॉल्यूशन वाला 12.1-इंच का डिस्प्ले होगा. यह हाई ब्राइटनेस मोड (HBM) में 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और DCI-P3 कलर गैमट का 96% कवरेज देगा.

यह भी कन्फर्म हो गया है कि Moto Pad 70 के साथ Moto Pen भी आएगा. यह स्टाइलस 4,096 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी को सपोर्ट करेगा और इसमें टिल्ट डिटेक्शन और पाम रिजेक्शन जैसे फीचर्स होंगे. यह AI-पावर्ड कई क्षमताएं देगा जिनमें AI रीराइट, सर्कल टू सर्च, AI समरी और AI कंटिन्यू राइटिंग शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जेमिनी (Gemini) इंटीग्रेशन भी होगा.

Moto Pad 70 में MediaTek Dimensity 6400 SoC होगा. इसकी मोटाई 6.29mm और वजन 530g है. यह Moto Folio Keyboard के साथ काम करेगा जिसमें मैग्नेटिक स्नैप-ऑन डिज़ाइन और पोगो-पिन कनेक्शन है. इस डिवाइस में 10,200mAh की बैटरी है और यह 68W TurboPower चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

इसके अलावा Moto Pad 70 में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले चार स्पीकर होंगे. टैबलेट में अलग-अलग डिवाइस के बीच आसानी से फाइल शेयर करने के लिए Smart Connect फीचर भी होगा. यह Android 16 के साथ लॉन्च होगा और कंपनी ने Android 18 तक OS अपग्रेड और 2030 तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.