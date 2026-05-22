Moto G67 Power vs Samsung Galaxy A37: बेहतरीन कैमरा के साथ मिलेगी बड़ी बैटरी, यूजर्स के लिए क्या रहेगा परफेक्ट

Moto G67 Power vs Samsung Galaxy A37: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. इसलिए अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में उसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और लुक्स के बारे में जान लेना चाहिए. आजकल भारतीय टेक बाजार में बहुत से स्मार्टफोन्स हैं, जिनके बीच लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने की तैयारी में हैं तो ऐसे में Moto G67 Power vs Samsung Galaxy A37 दोनों स्मार्टफोन्स आपके लिए काफी किफायती हो सकते हैं.

दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के काफी दमदार और फीचर्स में बेहतरीन माने जाते हैं. लेकिन, दोनों में से किसी को भी लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं Moto G67 Power vs Samsung Galaxy A37 दोनों स्मार्टफोन्स किस अंतर के साथ आते हैं.

Moto G67 Power vs Samsung Galaxy A37: फीचर्स में क्या है अंतर?

Moto G67 Power में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-600 कैमरा मिलता है, जिसमें 4K रिकॉर्डिंग के साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने के लिए मिलता है. इसके अलावा आपको इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा. वहीं, दूसरी तरफ samsung galaxy A 37 में 6.74 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120 हार्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसकी डिजाइन स्लीक और प्रीमियम है और IP68 वाटर और डस्ट-रेज़िस्टेंस को सपोर्ट करता है.

परफॉर्मेंस में कौन-कैसा?

Moto G67 Power में आपको 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने के साथ ही साथ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट का फीचर ऑफर किया जाता है. इस फोन में आपको 6.7 की FHD+ 120Hz डिस्प्ले मिलने के अलावा 30W की चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ samsung galaxy A 37 में आपको 50 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलने के साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का एक मैकरो कैमरा भी दिया जाता है.

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