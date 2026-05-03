Moto G67 Power vs Samsung Galaxy A17 5G फीचर्स से कैमरा तक कितना है अंतर? परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे

Redmi Note 15 SE 5G vs Samsung Galaxy A17 5G: अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में हमेशा एक ऐसे फोन को लेने के बारे में सोचें जो, न केवल फीचर्स और कैमरा में किफायती हो बल्कि, जिसका प्रोसेसर भी फास्ट हो. अगर फोन में फास्ट प्रोसेसर नहीं होगा तो ऐसे में फोन फास्ट नहीं चलेगा. अगर आप नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में संभव है कि आप अन्य स्मार्टफोन्स के बेहतरीन और एडवांस फीचर्स देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर कौन सा फोन लेना ज्यादा किफायती रहेगा.

अगर आप बजट में फिट बैठने वाला कोई स्मार्टफोन देख रहे हैं तो ऐसे में Redmi Note 15 SE 5G vs Samsung Galaxy A17 5G जैसे स्मार्टफोन को ले सकते हैं. आइए जानते हैं दोनों के बीच कुछ अंतर के बारे में.

किसका कैमरा ज्यादा दमदार?

Redmi Note 15 5G SE में आपको 50MP का मेन कैमरा मिलने के अलावा आपको Light Fusion 400 sensor का भी ऑप्शन मिलता है. इतना ही नहीं फोन में आपको OIS और 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया जाता है. फोटोग्राफी के लिए आप इस फोन को ले सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर Samsung Galaxy A17 5G में आपको 6.70 इंच की डिस्प्ले मिलने के साथ ही साथ Exynos 1330 और मल्टीटेक डायमेंसिटी 6080/6100 की चिपसेट भी दी जाती है. इस फोन में आपको ऑटो फोकस कैमरा ऑफर किया जाता है.

परफॉर्मेंस में क्या रहेगा ज्यादा बेहतर?

Redmi Note 15 5G SE में आपको 5,800mAh की बड़ी बैटरी के साथ ही साथ 6.77 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 240Hz टच सैंपलिंग रेट मिलता है. फीचर्स के मामले में फोन किफायती माना जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Samsung Galaxy A17 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर (F1.8) मिलता है. इसमें ट्रिपल कैमरा मिलने के साथ ही 2MP का macro sensor का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, 13MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है.