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Moto G67 Power vs Honor 400: लेना चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग बैटरी वाला स्मार्टफोन? यूजर्स के लिए क्या रहेगा सही

दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के दमदार फोन माने जाते हैं. दोनों ही आपके बजट में फिट होने के साथ-साथ फीचर्स और कैमरा में भी बेहतरीन माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच कुछ अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 2, 2026 2:41:24 PM IST

Moto G67 Power vs Honor 400: लेना चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग बैटरी वाला स्मार्टफोन? यूजर्स के लिए क्या रहेगा सही


Moto G67 Power vs Honor 400: आजकल भारत में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं. स्मार्टफोन लेते समय आपको हमेशा उसकी बैटरी लाइफ का ध्यान रखना चाहिए. हमेशा ऐसे फोन को ही चुनें, जिसको लेने के बाद आपको बार-बार पावर बैंक या फिर फोन को चार्जिंग में न लगाना पड़े. इसलिए आपको बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी वाला ही स्मार्टफोन लेना चाहिए. अगर आप किसी ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं, जिसमें एक दमदार बैटरी मिलती हो, जिसकी लाइफ ज्यादा हो तो ऐसे में Moto G67 Power vs Honor 400 में से किसी एक फोन को ले सकते हैं.

दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के दमदार फोन माने जाते हैं. दोनों ही आपके बजट में फिट होने के साथ-साथ फीचर्स और कैमरा में भी बेहतरीन माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच कुछ अंतर के बारे में. 

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किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स?

फीचर्स के मामले में भी दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतरीन हैं. Moto G67 Power में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-600 कैमरा मिलने के साथ ही 4K रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है. इतना ही नहीं इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Honor 400 में आपको 6.55-inch AMOLED डिस्प्ले मिलती है. इसमें Snapdragon 7 Gen 3 processor मिलने के साथ ही साथ  5300 mAh सिलिकॉन कार्बन की बैटरी दी जाती है. 

कैमरा के तौर पर क्या लेना सही?

Moto G67 Power में आपको 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने के साथ ही साथ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट का फीचर ऑफर किया जाता है. इस फोन में आपको 6.7 की FHD+ 120Hz डिस्प्ले मिलने के अलावा 30W की चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Honor 400 में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. 

Tags: Honor 400
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