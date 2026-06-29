Moto G56 5G vs Oppo Reno 16 F 5G कौन देगा बेहतर कैमरा? लंबी बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस, किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स

Moto G56 5G vs Oppo Reno 16 F 5G: स्मार्टफोन बाजार में हर महीने नए-नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, जिससे ग्राहकों के लिए सही फोन चुनना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. आज के समय में केवल शानदार कैमरा या बड़ी बैटरी ही किसी फोन को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर अपडेट और AI जैसे कई फीचर्स हैं, जो स्मार्टफोन को एडवांस और किफायती बनाते हैं. अगर आपका बजट मिड-रेंज सेगमेंट का है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर हो.

ऐसे में Motorola Moto G56 5G और Oppo Reno 16 F 5G में से किसी एक को ले सकते हैं. हालांकि, Oppo Reno 16 F 5G को हाल ही में लॉन्च किया गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह में इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है.

कैसे होंगे दोनों फोन्स में फीचर्स?

Moto G56 5G की तो इस फोन में आपको 6.72 इंच 120Hz FHD+ डिस्पले मिलने के अलावा MediaTek Dimensity 7060 chipset भी मिलती है. वहीं, इस फोन में आपको 5,200mAh बैटरी और 30W चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है. दूसरी ओर देखा जाए तो Oppo Reno 16F 5G में 6.57 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिलने के अलावा Crystal Guard+ AMOLED डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है. इस फोन में आपको 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाता है.

कैमरा में कौन किससे ज्यादा आगे?

Moto G56 5G के कैमरा की तो इसमें आपको 50MP का मेन सेंसर मिलने के साथ ऑटो नाइट वीजन और 32 MP सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलता है. दोनों ही फोन फोटोग्राफी और कैमरा के लिए बेस्ट माने जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ Oppo Reno 16F 5G में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें f/1.8 aperture मिलता है. इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलता है.