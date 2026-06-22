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Most Unsafe Cars in India: सेफ्टी के मामले में सबसे खराब हैं ये कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग, लिस्ट में Citroen e-C3 भी शामिल

इन कारों को क्रैश टेस्ट में जीरो सेफ्टी रेटिंग मिली है, जोकि सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है. अगर आप भी किसी जीरो सेफ्टी रेटिंग वाली कार को से चलते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें.

By: Kunal Mishra | Published: June 22, 2026 6:13:43 PM IST

Most Unsafe Cars in India: सेफ्टी के मामले में सबसे खराब हैं ये कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग, लिस्ट में Citroen e-C3 भी शामिल


Most Unsafe Cars in India: भारत में कार खरीदते समय ज्यादातर लोग माइलेज, फीचर्स और कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के साथ-साथ कार का सुरक्षित होना भी बेहद जरूरी होता है. अगर आप एक सुरक्षित कार नहीं खरीदते हैं तो कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं. असली सुरक्षा का पता तब चलता है जब कार किसी दुर्घटना का सामना करती है. कुछ लोग केवल लुक्स और अच्छे फीचर्स देखकर ही कार ले लेते हैं. जबकि भारत में कुछ कारें ऐसी हैं, जो वास्तव में काफी अनसेफ मानी जाती हैं.

इन कारों को क्रैश टेस्ट में जीरो सेफ्टी रेटिंग मिली है, जोकि सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है. अगर आप भी किसी जीरो सेफ्टी रेटिंग वाली कार को से चलते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. 

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1. Maruti Suzuki S-Presso

आमतौर पर मारुति की गाड़ियों को लोग ट्रोल करते हैं क्योंकि इसकी सेफ्टी रेटिंग कुछ अन्य कारों की तुलना में कम होती है. ऐसे ही Maruti Suzuki S-Presso को क्रैश टेस्ट में जीरो सेफ्टी रेटिंग मिली है. हालांकि, पहले इसकी सेफ्टी रेटिंग जीरो थी, लेकिन बाद में सुधार करके इस कार को एक स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई थी. हालांकि, 1 स्टार भी सेफ्टी के लिहाज से काफी कम मानी जाती है. 

2. Mahindra Bolero Neo

महिंद्रा की कारों को आमतौर पर काफी रफ एंड टफ के साथ ही मजबूत भी माना जाता है. लेकिन, Mahindra Bolero Neo एक मजबूत दिखने वाली SUV जरूर है, लेकिन सेफ्टी टेस्ट में इसे सिर्फ 1 स्टार मिला है. जोकि इस सेगमेंट में आने वाली कॉम्पैक्ट SUV या फिर SUV से काफी कम है. चाइल्ड सेफ्टी के लिहाज से भी इस कार को काफी कमजोर और कम परफॉर्मेंस वाली माना जाता है. Global NCAPद्वारा इस कार को केवल एक ही स्टार रेटिंग दी गई है. 

3. Citroen e-C3

पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक कारों की सेफ्टी रेटिंग भी कम हो सकती है. Citroen e-C3 एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसे Global NCAP द्वारा 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. इस हिसाब से यह कार काफी असुरक्षित मानी जाती है. हालांकि, चाइल्ड सेफ्टी में इसे 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. इसलिए अगर आप इस कार को लेने जा रहे हैं तो पहले सोच-विचार जरूर कर लें.

Tags: Citroen e-C3
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