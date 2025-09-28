पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 कारें – जानें कौन सी है नंबर 1 और कीमतें

Most popular cars Pakistan: पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. खासकर भारतीय और जापानी मॉडल्स की मांग ज्यादा है. कॉम्पैक्ट और सेमी-लग्जरी कारें वहां के ग्राहकों के बीच सबसे लोकप्रिय हैं. आइए जानते हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली 5 कारें.

1. Suzuki Alto

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है Suzuki Alto. इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण इसका बेहतर माइलेज और कम कीमत है. हालांकि, पाकिस्तान में Alto के मॉडल का डिजाइन और फीचर्स भारत की Alto से थोड़े अलग हैं. पाकिस्तान में इसकी कीमत 2,994,861 रुपए है.

2. Suzuki Swift

दूसरे नंबर पर है Suzuki Swift. यह कार लंबे समय से दोनों देशों में ग्राहकों की पसंद रही है. इसका स्टाइलिश लुक, आरामदायक इंटीरियर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे पसंदीदा बनाते हैं. पाकिस्तान में इसकी कीमत 4,460,160 रुपए है.

3. Suzuki Bolan

तीसरे नंबर पर Suzuki Bolan है. यह कार छोटे परिवारों और व्यवसायिक जरूरतों के लिए लोकप्रिय है. भारत में बिकने वाली Maruti Suzuki Omni जैसी होने के बावजूद, Bolan पाकिस्तान में अपनी मजबूत और भरोसेमंद इमेज के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 22 लाख रुपए से शुरू होती है.

4. Toyota Corolla

चौथे नंबर पर है Toyota Corolla. यह सेडान मॉडल लंबे समय से लोगों की पहली पसंद रही है. इसकी मजबूती, आरामदायक राइड और कम मेंटेनेंस इसे पाकिस्तान में लोकप्रिय बनाते हैं. इसकी कीमत 6,119,000 रुपए है.

5. Honda City

पांचवें स्थान पर है Honda City. खासकर युवा और ऑफिस जाने वाले पेशेवरों में यह कार लोकप्रिय है. इसका स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स इसे ग्राहकों के बीच डिमांड में बनाए रखते हैं. इसकी कीमत 4,737,000 रुपए है.

बाजार की ट्रेंड

पाकिस्तान में छोटे शहरों और मिड-रेंज सेगमेंट में Suzuki की कारें ज्यादा बिकती हैं. जबकि सेमी-लक्सरी और सेफ्टी फीचर्स वाले मॉडल्स में Toyota और Honda की कारें सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं.