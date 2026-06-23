सबसे महंगा होता है AC का यह पार्ट, खरीदने से पहले जरूर रखें ध्यान, रिपेयरिंग के लिए चुकानी सकती है बड़ी कीमत

most expensive part of AC: गर्मी का मौसम आते ही एयर कंडीशनर (AC) की मांग तेजी से बढ़ जाती है. बढ़ते तापमान के बीच AC अब केवल लग्जरी नहीं, बल्कि कई घरों और ऑफिसों की जरूरत बन चुका है. हालांकि, गर्मियों के मौसम में ऐसी से जुड़ी कई समस्याएं भी सुनने को मिलती हैं. कई बार ऐसी पर ध्यान नहीं देने से कूलिंग पर असर पड़ने के साथ-साथ ऐसी फटने की भी शिकायत आने लगती है. हालांकि, गर्मियों के दौरान ऐसी खराब भी होे हैं, जिससे इसे रिपेयर कराना पड़ता है. लेकिन, ऐसी का एक पार्ट ऐसा भी होता है, जिसके खराब हो जाने के बाद आपको रिपेयररिंग के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

यह पार्ट काफी महंगा है साथ ही साथ यह पार्ट ऐसा है, जिसके बिना न तो ऐसी चल पाएगा और न ही अच्छी तरह से कूलिंग दे पाएगा. चलिए जानते हैं ऐसी के उस सबसे महंगे पार्ट के बारे में.

AC का कौन सा पार्ट सबसे महंगा है?

AC का सबसे महंगा पार्ट उसका कंप्रेसर होता है. इसे ऐसी का दिल और जान कहा जाता है, जिसके बिना ऐसी का इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है. अगर आपके ऐसी में कंप्रेसर खराब हो जाए तो ऐसे में इसे बदलवाने में हजारों रुपये का खर्च हो सकता है. हालांकि, यह ऐसी के पावर के साथ ही ब्रांड और इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसी कितने टन का है. यही कारण है कि कई लोग पुराने ऐसी को बदलवाकर नया ऐसी ले लेते हैं क्योंकि, आमतौर पर पुराने ऐसी का कंप्रेसर जल्दी खराब होता है और उसे बदलवाने में ज्यादा खर्च आता है. इसलिए आपको ऐसी को संभालकर चलाना चाहिए ताकि कंप्रेसर को लंबे समय तक चलाया जा सके.

कैसे खराब होता है कंप्रेसर?

AC का कंप्रेसर खराब होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि बिजली का वोल्टेज कम या ज्यादा हो तो ऐसे में कंप्रेसर पर प्रभाव पड़ सकता है. इसके अलावा अगर आप ऐसी की नियमिततौर पर सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो इससे भी कंप्रेसर खराब हो सकता है. वहीं, अगर कंप्रेसर में लीकेज हो रही है या फिर रेफ्रिजरेंट गैस की कमी है या फिर लंबे समय तक ऐसी को लगातार चलाकर रखने से भी कई बार कंप्रेसर खराब होने की समस्या देखी जा सकती है. इसलिए आपको ऐसी लेते हुए भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए.