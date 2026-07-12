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Flood Damage Insurance: भारी बारिश में गिर गया घर, बह गई है आपकी कार? कैसे मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, समझें स्टेप बाय स्टेप

ऐसी स्थिति में कई बार कार को भी नुकसान पहुंच जाता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि बारिश के कारण कार को नुकसान या डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कैसे मिलेगा. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 12, 2026 1:43:32 PM IST

Flood Damage Insurance: भारी बारिश में गिर गया घर, बह गई है आपकी कार? कैसे मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, समझें स्टेप बाय स्टेप


Car Insurance Claim: देश के कई हिस्सों में हर साल मानसून अपने साथ राहत के साथ-साथ भारी तबाही भी लेकर आता है. आजकल मुंबई में काफी तेज बारिश हो रही है, जिससे यातायात में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, हर साल अलग-अलग राज्यों में बारिश की वजह से नुकसान सुनने को मिलते हैं. कहीं लगातार बारिश से घरों में पानी भर जाता है, कहीं बाढ़ के तेज बहाव में वाहन बह जाते हैं, तो कहीं दीवारें गिर जाती हैं और लोगों का लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है.

ऐसी स्थिति में कई बार कार को भी नुकसान पहुंच जाता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि बारिश के कारण कार को नुकसान या डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कैसे मिलेगा. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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कार को नुकसान होने पर कब मिलेगा क्लेम?

अगर आपकी कार का कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस है, तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का कवर आमतौर पर शामिल होता है. लेकिन, हर स्थिति में आपको कार का क्लेम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है. अगर आपकी कार बाढ़ में डूब गई है या फिर पानी भरने से कार के किसी एक हिस्से को भारी नुकसान हो गया है तो ऐसे में कार का क्लेम मिल जाएगा.

वहीं, अगर पेड़ गिर जाए या फिर बारिश के चलते कार के मलबे में दब जाती है तो भी आप कार का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा तेज बारिश या फिर तूफान से भी कार को नुकसान हुआ है तो ऐसे में क्लेम किया जा सकता है. लेकिन, ध्यान रखें कि आपकी कार का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए. 

क्लेम करने से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान 

अगर बारिश के चलते आपकी कार डैमेज हो गई है और क्लेम करने जा रहे हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखें. क्लेम करने से पहले आपको बिना देरी किए बीमा कंपनी को घटना की सूचना देनी चाहिए. इसके अलावा पॉलिसी दस्तावेजों और खरीद के बिल की लिस्ट अपने पास रखें. अगर संभव हो तो वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर फोटो खींच लें ताकि क्लेम करते समय कोई कठिनाई न हो. कई बार अधूरी या गलत जानकारी देने से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. इसके अलावा जानबूझकर कार को नुकसान पहुंचाने पर भी क्लेम नहीं मिलेगा.

Tags: Car Insurance Claim
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