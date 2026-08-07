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Monsoon Emergency Kit: बारिश के मौसम में घर में जरूर रखें ये इमरजेंसी किट, कम करेंगी मुसीबत, ऐसे करें तैयार

यही वजह है कि मानसून शुरू होते ही घर में एक Monsoon Emergency Kit तैयार रखना समझदारी मानी जाती है. इस किट में ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए, जो बिजली कटने, तेज बारिश, पानी भरने के समय आपके काम आए. चलिए जानते हैं ऐसी कुछ चीजों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 7, 2026 5:52:23 PM IST

Monsoon Emergency Kit: बारिश के मौसम में घर में जरूर रखें ये इमरजेंसी किट, कम करेंगी मुसीबत, ऐसे करें तैयार


Monsoon Emergency Kit: बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कई बार यह अपने साथ ऐसी परेशानियां भी लेकर आता है, जिनके लिए पहले से तैयार रहना जरूरी होता है. तेज बारिश के कारण बिजली गुल होना, सड़क पर पानी भरना और घर में पानी घुस जाना आदि आम समस्या है. कई बार लगातार बारिश के कारण बाजार तक जाना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में अगर घर में जरूरी सामान पहले से मौजूद हो तो छोटी समस्या बड़ी परेशानी बनने से बच सकती है.

यही वजह है कि मानसून शुरू होते ही घर में एक Monsoon Emergency Kit तैयार रखना समझदारी मानी जाती है. इस किट में ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए, जो बिजली कटने, तेज बारिश, पानी भरने के समय आपके काम आए. चलिए जानते हैं ऐसी कुछ चीजों के बारे में. 

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1. टॉर्च और बैटरी रखें साथ 

मानसून में बिजली गुल होना एक आम परेशानी हो सकती है. रात के समय अचानक बिजली चली जाए तो मोबाइल की फ्लैशलाइट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है. इसलिए इस समस्या से बचने या इसका सामना करने के लिए आपको इमरजेंसी किट में एक अच्छी LED टॉर्च जरूर रखना चाहिए. इसके साथ कुछ बैटरियां भी रखें और समय-समय पर जांच करें कि टॉर्च सही तरीके से काम कर रही है या नहीं. 

2. पावर बैंक साथ रखें 

लंबे समय तक बिजली कटने की स्थिति में मोबाइल फोन सबसे जरूरी सामानों में से एक बन जाता है. फोन के जरिए परिवार के लोगों से संपर्क करने, मौसम की जानकारी लेने या जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए एक अच्छी क्षमता वाला पावर बैंक इमरजेंसी किट में रखें. ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि पावर बैंक चार्ज हो. 

3. जरूरी दवाइयों का मेडिकल किट बनाएं

अगर आप बारिश के समय में मानसून इमरजेंसी किट तैयार कर रहे हैं तो उसमें जरूरी दवाइयां रखना बिलकुल न भूलें. बारिश के मौसम में घर में एक बेसिक फर्स्ट-एड किट जरूर होनी चाहिए. इसमें कॉटन, गॉज, बैंडेज, मेडिकल टेप के साथ ही साथ एंटीसेप्टिक जैसे सामानों को जरूर रखना चाहिए. यह सभी चीजें आपके काफी काम आ सकती हैं.

Tags: Monsoon Emergency Kit
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