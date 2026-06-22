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Monsoon Bike Care: मानसून में बाइक को रखना है ब्रेकडाउन-फ्री? ड्राइविंग में ऐसे करें बदलाव, नहीं आएगी कोई समस्या

हालांकि, बाइक को अगर अच्छी तरह से मेनटेन रखा जाए और बराबर ध्यान दिया जाए तो ऐसे में बाइक को ब्रेकडाउन से बचाया जा सकता है. आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी रेगुलर ड्राइविंग में शामिल कर सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 22, 2026 2:15:39 PM IST

Monsoon Bike Care: मानसून में बाइक को रखना है ब्रेकडाउन-फ्री? ड्राइविंग में ऐसे करें बदलाव, नहीं आएगी कोई समस्या


Monsoon Bike Care: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं बाइक चलाने वाले लोगों के लिए कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर देता है. मानसून के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, जगह-जगह पानी भर जाता है. ऐसे में बाइक चलाना मुश्किल तो हो ही जाता है बल्कि, बाइक के कई पार्ट्स पर भी प्रभाव पड़ने लगता है. बारिश में कई बार थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो कुछ मामलों में चेन और ब्रेक के साथ कई बार इलेक्ट्रिक सिस्टम पर भी असर पड़ने लगता है. इसलिए बारिश के मौसम में बाइक की देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है.

हालांकि, बाइक को अगर अच्छी तरह से मेनटेन रखा जाए और बराबर ध्यान दिया जाए तो ऐसे में बाइक को ब्रेकडाउन से बचाया जा सकता है. आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी रेगुलर ड्राइविंग में शामिल कर सकते हैं. 

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1. ब्रेक की जांच जरूरी 

देखा जाए तो बारिश के समय सबसे ज्यादा असर बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम पर पड़ता है. गीली सड़कों पर ब्रेक पैड जल्दी घिस जाते हैं और ब्रेक फ्लूइड नमी सोखने लगता है, जिससे ब्रेकिंग क्षमता प्रभावित होती है. कई बार इससे ब्रेक ठीक तरह से काम भी नहीं करती है. इसलिए ऐसे में ब्रेकडाउन से बचने के लिए आपको ब्रेक की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे पता लग जाए कि ब्रेक ठीक है या नहीं. 

2. तेज स्पीड से बचें

बारिश में अक्सर रास्ते खराब होते हैं, जिससे फिसलन ज्यादा होती है. यही कारण है कि मानसून में एक्सीडेंट होने की आशंका आमतौर पर ज्यादा रहती है. बारिश में सड़क पर पकड़ सामान्य दिनों की तुलना में कम हो जाती है. ऐसे में बाइक चलाते सय स्पीड का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप तेज स्पीड में बाइक चलाते हैं तो फिसलने का खतरा ज्यादा रहता है इसलिए तेज स्पीड और अचानक एक्सीलरेशन देने से बचें. 

3. चेन की सफाई करें

आमतौर पर मानसून में चेन की देखभाल नहीं करने से भी ब्रेकडाउन हो सकता है. इसलिए इससे बचने के लिए अपनी ड्राइविंग की आदतों में चेन को साफ रखने की आदत को शामिल कर लें. दरअसल, बारिश का पानी और गंदगी चेन पर जल्दी जम जाती है, जिससे चेन में जंग लगने और घिसाव का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए समय-समय पर चेन को साफ कर लुब्रिकेंट लगाना जरूरी होता है. 

Tags: Monsoon Bike Care
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