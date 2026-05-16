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Mobile Recharge Plans: महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का पड़ेगा सीधा असर

Mobile Tariff: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से टेलीकॉम कंपनियों की लागत बढ़ रही है. ऐसे में जून में मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं, जिससे आम लोगों का मासिक खर्च बढ़ने की आशंका है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 16, 2026 4:17:45 PM IST

Mobile Recharge Plans: महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का पड़ेगा सीधा असर


Mobile Tariff: देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर अब आम लोगों के मोबाइल खर्च पर भी पड़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो इसका असर लगभग हर घर पर दिखाई देगा, क्योंकि आज के समय में मोबाइल फोन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की जरूरत बन चुका है.

 मोबाइल टॉवर चलाने में होता है भारी खर्च

मोबाइल नेटवर्क को सुचारु रूप से चलाने के लिए हजारों मोबाइल टॉवर लगातार काम करते हैं. इन टॉवरों को ऑपरेट करने के लिए बिजली और डीजल दोनों की जरूरत पड़ती है. बताया जा रहा है कि करीब 40 प्रतिशत संचालन बिजली और डीजल पर निर्भर करता है.

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ऐसे में जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो टेलीकॉम कंपनियों का खर्च भी तेजी से बढ़ जाता है. खासकर उन इलाकों में जहां बिजली की सप्लाई कमजोर होती है, वहां टॉवरों को लंबे समय तक डीजल जनरेटर के सहारे चलाना पड़ता है.

 5G टॉवर से बढ़ा कंपनियों का खर्च

देशभर में तेजी से 5G सेवाएं शुरू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर पहले से ज्यादा दबाव बढ़ गया है. 5G टॉवर सामान्य टॉवर की तुलना में ज्यादा एनर्जी का उपयोग करते हैं. इन्हें लगातार चालू रखने के लिए ज्यादा बिजली और डीजल की जरूरत पड़ती है.

अब जब डीजल महंगा हो रहा है तो कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है. टेलीकॉम कंपनियां हर साल मोबाइल टॉवरों को चलाने के लिए करोड़ों रुपये का ईंधन खर्च करती हैं.

 जून में लिया जा सकता है बड़ा फैसला

सूत्रों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अपनी बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए जून महीने में मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों पर बड़ा फैसला ले सकती हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों से मंजूरी लेनी होगी.

अगर मंजूरी मिलती है तो यूजर्स को कॉलिंग, इंटरनेट और डेटा प्लान के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

 पहले से चल रही थी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी

जानकारी के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रही थीं. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की वजह से कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. इसका असर कई सेक्टरों की लागत पर पड़ रहा है.

इसी कारण टेलीकॉम कंपनियों के अन्य संचालन खर्च भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे होना लगभग तय माना जा रहा है.

आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

अगर मोबाइल रिचार्ज महंगा होता है तो इसका सीधा असर आम लोगों के मासिक बजट पर पड़ेगा. आज पढ़ाई, नौकरी, ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और मनोरंजन जैसी लगभग हर जरूरत मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर हो चुकी है.

ऐसे में रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ने से हर वर्ग के लोगों का खर्च बढ़ सकता है, खासकर उन परिवारों का जिनमें कई मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं.

Tags: mobile recharge plansMobile Tariff
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