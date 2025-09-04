सितंबर में होने वाला है स्मार्टफोन धमाका- एक ही हफ्ते में Apple, Samsung और Oppo का होगा जबरदस्त लॉन्च!

Mobile launches in September 2025 : अगर आप स्मार्टफोन के शौकीन हैं, तो सितंबर आपके लिए बहुत खास होने वाला है. इस महीने कई बड़ी कंपनियां, जैसे- Apple, Oppo और Samsung अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही हैं, वो भी कुछ ही दिनों के अंतर में. Apple ने अपना अगला बड़ा इवेंट 9 सितंबर को रखा है, वहीं Oppo और Samsung भी इस तारीख के आसपास अपने नए फोन्स से पर्दा उठाने की तैयारी में हैं. ये तीनों ही कंपनी बहुत शानदार फोन लेकर आई है, जिसे हर कैटेगरी के लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेहंगे फोन ही नहीं हर तरह की कीमत पर आ रहे हैं.

Apple iPhone 17 सीरीज

‘Apple की Awe Dropping इवेंट में iPhone 17 लाइनअप को लॉन्च किया जाएगा. इस बार कुल 5 नए मॉडल्स के आने की संभावना है.

iPhone 17 और iPhone 17 Plus

इन दोनों मॉडल्स में पतला एल्यूमिनियम फ्रेम होगा और नया A19 Bionic प्रोसेसर देखने को मिलेगा. iPhone 17 Plus में बड़ी स्क्रीन के साथ यही स्पेसिफिकेशन्स मिल सकते हैं.

iPhone 17 Pro और Pro Max

Pro वर्जन में टाइटेनियम बॉडी, नया A19 Pro चिपसेट, LiDAR के साथ ट्रिपल कैमरा और 2TB तक की स्टोरेज मिल सकती है. जो आपके लिए काफी शानदार ऑपश्न हो सकता है.

Pro Max में सबसे बड़ी डिस्प्ले, पेरिस्कोप जूम कैमरा और अब तक की सबसे पावरफुल बैटरी मिल सकती है.

iPhone 17 Air: सबसे पतला iPhone

Apple एक नया अल्ट्रा-स्लिम iPhone 17 Air भी पेश कर सकता है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm होगी. हालांकि, इस पतले डिजाइन के चलते बैटरी और कैमरा में थोड़ी कटौती हो सकती है. ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट सिर्फ Pro मॉडल्स में ही मिलेगा.

Oppo F31 सीरीज

टिपस्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, Oppo F31 सीरीज को 12 से 14 सितंबर के बीच भारत में लॉन्च किया जा सकता है. इसके मॉडल्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो खबरे हैं कि ये तमाम मॉडल्स आ सकते हैं-

Oppo F31 5G: MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर

F31 Pro 5G: Dimensity 7300

F31 Pro+ 5G: Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट

इन फोनों में 12GB तक की RAM, 256GB स्टोरेज, फ्लैट डिस्प्ले और 80W फास्ट चार्जिंग मिल सकती है. ये सीरीज Oppo F29 के अपग्रेडेड वर्जन हो सकती है.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung 4 सितंबर को एक Galaxy इवेंट में अपना नया Galaxy S25 FE पेश कर सकता है. इसी इवेंट में Galaxy Tab S11 सीरीज भी आने की संभावना है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस फोन में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स ब्राइटनेस और Exynos 2400 प्रोसेसर है, वहीं कैमरा सेटअप की बात करें तो-

50MP प्राइमरी सेंसर (OIS के साथ)

12MP अल्ट्रा-वाइड

8MP टेलीफोटो (3x ज़ूम)

12MP सेल्फी कैमरा

बैटरी

4900mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग

Android 16 और One UI 8 प्री-इंस्टॉल्ड

भारत में कीमत ₹60,000 से ₹65,000 के बीच हो सकती है.

सितंबर टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए बहुत खास होने वाला है. चाहे आप प्रीमियम iPhone के फैन हों, मिड-रेंज Oppo के या फिर Samsung के फ्लैगशिप फोन्स के दीवाने. इस महीने आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है. अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और रुकना सही रहेगा.