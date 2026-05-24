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Mobile Data Saving Tips: बिना Extra Recharge घंटों चलेगा इंटरनेट, स्मार्टफोन में ऑन करें ये खास फीचर्स

Smartphone Tips in Hindi: कई बार दिन खत्म होने से पहले ही डेली डेटा खत्म हो जाता है, जिससे अलग से डेटा पैक खरीदना पड़ता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 24, 2026 6:01:44 PM IST

मोबाइल डेटा बचाने के टिप्स
मोबाइल डेटा बचाने के टिप्स


Mobile Data Saving Tips: आज के समय में WhatsApp, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसी लगभग हर चीज मोबाइल डेटा पर निर्भर हो गई है. लेकिन कई बार दिन खत्म होने से पहले ही डेली डेटा खत्म हो जाता है, जिससे अलग से डेटा पैक खरीदना पड़ता है. ऐसे में कुछ आसान सेटिंग्स आपकी इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकती हैं.

 Data Saver मोड जरूर करें ऑन

ज्यादातर स्मार्टफोन्स में Data Saver फीचर पहले से मौजूद होता है. यह फीचर बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के डेटा इस्तेमाल को सीमित कर देता है. इससे बेवजह डेटा खर्च नहीं होता और आपका इंटरनेट ज्यादा देर तक चलता है. आप फोन की Settings में जाकर आसानी से Data Saver विकल्प खोज सकते हैं.

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Auto App Updates रखें बंद

Google Play Store में Auto Update फीचर ऑन होने पर ऐप्स अपने आप अपडेट होते रहते हैं, जिससे मोबाइल डेटा तेजी से खर्च हो सकता है. बेहतर होगा कि आप ऐप अपडेट्स को केवल Wi-Fi पर सेट करें. इसके लिए Play Store की सेटिंग में जाकर ‘Update apps over Wi-Fi only’ विकल्प चुनें.

WhatsApp की खास सेटिंग बचाएगी डेटा

अगर आप WhatsApp कॉलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐप में मौजूद ‘Use Less Data for Calls’ फीचर आपके काफी काम आ सकता है. यह सेटिंग कॉलिंग के दौरान डेटा की खपत कम करती है. इसे ऑन करने के लिए WhatsApp Settings में जाकर Storage and Data सेक्शन खोलें और इस विकल्प को एक्टिव करें.

छोटी सेटिंग्स से बड़ी बचत

फोन में मौजूद ये आसान सेटिंग्स आपके मोबाइल डेटा को लंबे समय तक चलाने में मदद कर सकती हैं. अगर आप इन्हें रोजमर्रा की आदत में शामिल कर लें, तो अलग से डेटा पैक खरीदने की जरूरत काफी कम हो सकती है और इंटरनेट इस्तेमाल भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से होगा.

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Tags: Data saver mode settingsMobile data saving tipsSave mobile dataSmartphone Tips in HindiWhatsApp data usage
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