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Mobile Battery Tips: मोबाइल बैटरी जल्दी होती है खत्म? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स; घंटों चलेगी बैटरी

Battery Saving Tips: बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन ब्राइटनेस कम रखें, बेकार ऐप्स बंद करें और GPS, Wi-Fi व ब्लूटूथ जरूरत पर ही ऑन रखें.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 23, 2026 10:52:33 PM IST

मोबाइल बैटरी बचाने के सुझाव
मोबाइल बैटरी बचाने के सुझाव


Mobile Battery Tips: आज मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन बैटरी जल्दी खत्म होना बड़ी समस्या है. बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन ब्राइटनेस कम रखें, बेकार ऐप्स बंद करें और GPS, Wi-Fi व ब्लूटूथ जरूरत पर ही ऑन रखें. डार्क मोड का इस्तेमाल करें और फोन को बार-बार चार्ज करने से बचें. हमेशा ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करें और फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाएं. इन आसान टिप्स से बैटरी लाइफ और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है.

स्क्रीन ब्राइटनेस रखें कंट्रोल में

मोबाइल की बैटरी सबसे ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करती है. अगर फोन की ब्राइटनेस हमेशा हाई रहती है तो बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है. इसलिए जरूरत के हिसाब से ब्राइटनेस कम रखें या ऑटो-ब्राइटनेस मोड ऑन कर दें. इससे बैटरी लंबे समय तक चलेगी और आंखों पर भी कम असर पड़ेगा.

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बैकग्राउंड ऐप्स करें बंद

कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल न होने पर भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. ये लगातार इंटरनेट और प्रोसेसर का इस्तेमाल करके बैटरी खर्च करते हैं. जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन्हें बंद करें और अनावश्यक ऐप्स को फोन से हटाना बेहतर रहेगा. इससे फोन की स्पीड भी बेहतर बनी रहती है.

GPS, Wi-Fi और ब्लूटूथ जरूरत पर ही ऑन रखें

लोकेशन, ब्लूटूथ और Wi-Fi जैसे फीचर्स लगातार एक्टिव रहने पर बैटरी तेजी से खत्म करते हैं. कई लोग इन्हें बिना जरूरत ऑन छोड़ देते हैं, जिससे फोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है. इसलिए काम खत्म होने के बाद इन फीचर्स को बंद कर देना चाहिए.

डार्क मोड और सही चार्जिंग आदत अपनाएं

अगर आपके फोन में AMOLED डिस्प्ले है तो डार्क मोड बैटरी बचाने में काफी मदद करता है. डार्क स्क्रीन कम पावर का इस्तेमाल करती है. इसके अलावा फोन को बार-बार चार्ज करने की आदत से बचें. कोशिश करें कि बैटरी 20% से नीचे न जाए और 80-90% तक चार्ज होने पर चार्जर हटा दें. इससे बैटरी हेल्थ बेहतर रहती है.

ओरिजिनल चार्जर और अपडेट्स हैं जरूरी

हमेशा कंपनी का ओरिजिनल चार्जर और केबल इस्तेमाल करें. लोकल या खराब क्वालिटी के चार्जर बैटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. साथ ही फोन के ऐप्स और सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करते रहें क्योंकि नए अपडेट्स में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स दिए जाते हैं.

फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाएं

लगातार गेम खेलना, धूप में फोन रखना या लंबे समय तक भारी इस्तेमाल करना मोबाइल को गर्म कर देता है. ज्यादा गर्मी बैटरी की क्षमता कम कर सकती है. इसलिए फोन को ठंडी जगह पर रखें और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें. सही देखभाल से बैटरी लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म करती है.

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Tags: Battery Saving TipsMobile Battery TipsMobile Charging TipsSave Phone BatterySmartphone Battery Life
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