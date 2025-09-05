Home > टेक - ऑटो > AI का बाप निकला IIT प्रोफेसर, जानिए कौन है TIME मैगजीन में अपनी जगह बनाने वाला Mitesh Khapra?

Mitesh Khapra IIT Madras professor : ईआईटी मद्रास के प्रोफेसर (IIT Madras professor) मितेश खापरा (Mitesh Khapra) को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (Artificial Intelligence) के लिए टाइम पत्रिका में शामिल किया गया है। उनका नाम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारतीय प्रोफेसर का टाइम मैगजीन में अपनी जगह बनाना बहुत गर्व की बात है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 5, 2025 08:58:47 IST

Mitesh Khapra News: आईआईटी मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर मितेश खापरा को टाइम मैगज़ीन (Time Magazine) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में विशेष तौर से शामिल और वैश्विक उत्पादों पर काम करने वाले बड़े तकनीकी दिग्गजों के विपरीत, खापरा को भारत के लाखों non-English speakers के लिए एआई को इस्तेमाल लायक बनाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। 

AI4Bharat की कर चुके हैं स्थापना 

इसी के साथ मितेश खापरा को कई वर्ग में शामिल किया गया। वे ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) और एक्सएआई के संस्थापक एलन मस्क (Elon Musk) जैसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। खापरा काफी लंबे समय से कह रहे थे कि एक अच्छे डेटासेट की कमी के कारण भारतीय भाषा इंग्लिश से पीछे है। इसे बदलने के लिए, उन्होंने आईआईटी मद्रास में AI4Bharat नामक एक प्रयोगशाला की सह-स्थापना भी की थी, जहां भारत की कई भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स डेटासेट, उपकरण और मॉडल बनाए जाते हैं। 

22 भाषाओं पर कर चुके हैं काम 

आईआईटी मद्रास की एक शोध प्रयोगशाला AI4Bharat, ओपन-सोर्स योगदानों के माध्यम से भारतीय भाषाओं के लिए AI तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 2019 में IIT के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी, जो भारतीय भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स AI मॉडल और डेटासेट बनाना चाहते थे। इसमें भारत भर के लगभग 500 जिलों से हजारों घंटों की आवाज की रिकॉर्डिंग की गई है। साथ ही उन्होंने उनके प्रोजेक्ट ने भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया है। 

