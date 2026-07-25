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Phone Safety Tips: बारिश में भीग गया आपका स्मार्टफोन? भूलकर भी न करें ऐसी गलतियां, हमेशा के लिए हो सकता है डैमेज

अगर पानी की वजह से फोन खराब हो जाए, तो सिर्फ नया फोन खरीदने का खर्च ही नहीं, बल्कि जरूरी डेटा खोने का खतरा भी बढ़ जाता है. चलिए जानते हैं ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जिनसे बचना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 25, 2026 7:52:57 PM IST

Phone Safety Tips: बारिश में भीग गया आपका स्मार्टफोन? भूलकर भी न करें ऐसी गलतियां, हमेशा के लिए हो सकता है डैमेज


Phone Safety Tips: बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और राहत लेकर जरूर आता है, लेकिन यह स्मार्टफोन्स और ऑटोमोबाइल दोनों के लिए कहीं न कहीं समस्या का सबब बन जाता है. ऑफिस जाते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए और बाइक या स्कूटर चलाते हुए फोन जेब में भीग जाए तो कई बार स्मार्टफोन भीग जाता है. अक्सर लोग फोन को सुखाने के लिए कुछ गलतियां कर बैठते हैं. कुछ लोग फोन को हेयर ड्रायर से सुखाते हैं तो वहीं, कुछ लोग कुछ लोग फोन को सूखे कपड़े में लपेटकर रख देते हैं. लेकिन यही जल्दबाजी फोन को ठीक करने के बजाय और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.

अगर पानी की वजह से फोन खराब हो जाए, तो सिर्फ नया फोन खरीदने का खर्च ही नहीं, बल्कि जरूरी डेटा खोने का खतरा भी बढ़ जाता है. चलिए जानते हैं ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जिनसे बचना चाहिए. 

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1. फोन को तुरंत चार्जिंग पर न लगाएं

आमतौर पर फोन भीगने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह कर देते हैं कि फोन को चार्ज करने की होती है. अगर चार्जिंग पोर्ट में नमी मौजूद है, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है. अगर आप फोन को तुरंत चार्जिंग में लगा देते हैं तो हो सकता है कि फोन दोबारा ऑन ही न हो. इससे आपका फोन बंद हो जाने के साथ ही साथ उसमें मौजूद डेटा को भी नुकसान हो सकता है. 

2. बार-बार पावर बटन दबाकर चेक न करें

बारिश में स्मार्टफोन भीग जाने के बाद कई लोग यह देखने के लिए बार-बार फोन ऑन करने की कोशिश करते हैं कि वह चल रहा है या फिर नहीं. इससे अंदर मौजूद नमी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है और आपका फोन स्थायी रूप से डैमेज भी हो सकता है. इसलिए बार-बार पावर बटन को दबाकर उसे चेक करने की गलती से आपको बचना चाहिए. 

3. हेयर ड्रायर का इस्तेमाल 

अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो बारिश में फोन भीग जाने के बाद उसे हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने की गलती न करें. बहुत ज्यादा गर्म हवा फोन के अंदर मौजूद प्लास्टिक और चिप्स को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे फोन की इंटरनल चीजें डैमेज हो सकती हैं साथ ही साथ फोन में मौजूद अन्य चीजों को भी नुकसान हो सकता है. 

Tags: Phone Safety Tips
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