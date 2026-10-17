Bike Clutch Tips: बाइक चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, समय से पहले खराब हो सकती है क्लच प्लेट, जानें इस्तेमाल का सही तरीका

Bike Clutch Tips: मोटरसाइकल चलाते समय हम अक्सर इंजन, माइलेज, टायर और ब्रेक की देखभाल पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्लच के इस्तेमाल को लेकर छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं. शहरों में ट्रैफिक के बीच बाइक चलाते समय बार-बार क्लच दबाना, आधा क्लच पकड़कर आगे बढ़ना या सिग्नल पर गियर लगाए हुए क्लच दबाकर खड़े रहना कई लोगों की आदत बन जाती है. शुरुआत में ये आदतें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इनकी वजह से क्लच सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और क्लच प्लेट का घिसाव बढ़ सकता है.

इसका असर बाइक की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस के खर्च पर भी पड़ सकता है. बाइक का क्लच इंजन से मिलने वाली ताकत को गियरबॉक्स तक पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर इस कनेक्शन को अस्थायी रूप से अलग करने का काम करता है. चलिए जानते हैं कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

लगातार आधा क्लच पकड़कर बाइक न चलाएं

बाइक चलाते समय आधा क्लच इस्तेमाल करना उन आदतों में शामिल है, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. कई राइडर धीमी रफ्तार में बाइक को नियंत्रित करने के लिए क्लच लीवर को पूरी तरह छोड़ने के बजाय लगातार आधा दबाकर रखते हैं. कुछ लोग ट्रैफिक में आगे बढ़ने, मोड़ काटने या भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलते समय भी ऐसा करते हैं. जरूरत के मुताबिक थोड़े समय के लिए क्लच को नियंत्रित करना सामान्य है, लेकिन लंबे समय तक इसे आधा दबाकर रखने से क्लच प्लेटों के बीच फिसलन बढ़ सकती है.

क्लच छोड़ते समय अचानक झटका न दें