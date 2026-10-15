Car Maintenance Tips: बार-बार ब्रेक पैड बदलवाने से हैं परेशान? कार चलाते समय इन गलतियों से बचें, बढ़ सकती है ब्रेक पैड की उम्र

Car Maintenance Tips: कार चलाते समय इंजन, टायर और माइलेज के साथ-साथ ब्रेकिंग सिस्टम का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. कार को सुरक्षित तरीके से रोकने में ब्रेक पैड अहम भूमिका निभाते हैं. जब आप ब्रेक पेडल दबाते हैं, तो ब्रेक पैड डिस्क पर दबाव डालकर कार की रफ्तार कम करने में मदद करते हैं. लगातार इस्तेमाल होने के कारण समय के साथ इनका घिसना सामान्य बात है. हालांकि, अगर आपकी कार के ब्रेक पैड बार-बार बदलवाने पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह केवल खराब गुणवत्ता वाले पैड या कार में कोई तकनीकी समस्या ही नहीं, बल्कि आपकी ड्राइविंग की आदतें भी हो सकती हैं.

अगर आप भी बार-बार पैड बदलवाने से परेशान हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

बार-बार अचानक ब्रेक लगाने से बचें

कार चलाते समय अचानक तेज ब्रेक लगाना ब्रेक पैड के जल्दी घिसने की एक वजह हो सकता है. जब ड्राइवर आगे चल रहे वाहन से बहुत कम दूरी रखता है, तो उसे बार-बार ब्रेक दबाने पड़ सकते हैं. ट्रैफिक में यह आदत और भी परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि सामने वाला वाहन कभी भी धीमा हो सकता है या रुक सकता है. बेहतर होगा कि आप सड़क और ट्रैफिक की स्थिति को पहले से समझने की कोशिश करें और बार-बार अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए.

ब्रेक पेडल पर लगातार पैर रखकर न चलाएं