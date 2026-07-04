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Car Repair Tips: क्या आप भी घर पर ही रिपेयर करते हैं कार? इन गलतियों से गाड़ी को पहुंच सकता है नुकसान, बढ़ सकता है खर्च

अगर आप बिना किसी जानकारी के घर पर ही कार को रिपेयर करते हैं तो ऐसे में कई बार आपकी कार का कोई पार्ट खराब भी हो सकता है, जिससे आपको मोटा या बड़ा खर्च करना पड़ सकता है. इसलिए हम आपको बताएंगे कि रिपेयरिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 4, 2026 2:56:07 PM IST

Car Repair Tips: क्या आप भी घर पर ही रिपेयर करते हैं कार? इन गलतियों से गाड़ी को पहुंच सकता है नुकसान, बढ़ सकता है खर्च


Car Repair Tips: कार की मेंटेनेंस के लिए समय-समय पर सर्विस कराते रहना चाहिए. अगर आप लंबे समय तक कार की रिपेयरिंग और सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपकी कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है. हालांकि, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में कार की छोटी-मोटी रिपेयरिंग लोग यूट्यूब और ऑनलाइन गाइड टिप्स लेकर भी कर लेते हैं. हालांकि, कुछ हद तक यह आपके लिए मददगार हो सकती हैं, लेकिन कई बार इससे कार को कई तरीकों से नुकसान भी पहुंच सकता है.

अगर आप बिना किसी जानकारी के घर पर ही कार को रिपेयर करते हैं तो ऐसे में कई बार आपकी कार का कोई पार्ट खराब भी हो सकता है, जिससे आपको मोटा या बड़ा खर्च करना पड़ सकता है. इसलिए हम आपको बताएंगे कि रिपेयरिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

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1. गलत टूल्स का न करें इस्तेमाल 

अगर आप घर में ही कार को रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में टूल्स का खासतौर पर ध्यान रखें. आपको यह ध्यान रखना है कि, जो टूल किट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वह कंपनी द्वारा दी गई होनी चाहिए. कार की मरम्मत के लिए सही उपकरणों का होना बहुत जरूरी है. सामान्य प्लायर या गलत आकार की रिंच का इस्तेमाल करने से कई बार बोल्ट खराब हो सकते हैं या पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा सही साइज के टूल्स का इस्तेमाल करें. 

2. बैटरी के साथ न करें लापरवाही 

घर पर कार की सर्विसिंग करते समय आपको बैटरी का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए. अगर आप गलत तरीके से बैटरी टर्मिनल को खोलते हैं या फिर जोड़ते हैं तो कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रभावित हो सकता है. अगर आप कार को सर्विस कर रहे हैं तो ऐसे में इंजन को बंद रखना चाहिए. ऐसे में आपको धातु के औजारों को बैटरी के दोनों टर्मिनलों से एक साथ नहीं छूना चाहिए. 

3. सही मात्रा में भरें इंजन ऑयल 

कई बार लोग घर पर कार की सर्विसिंग करते समय सही मात्रा में इंजन ऑयल नहीं डालते हैं. ऐसा करने से इंजन को भी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए इंजन ऑयल डालते समय मात्रा का ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए आपको कार कंपनी द्वारा बताए गए ऑयल ग्रेड और मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसे में आपको समय पर ऑयल और ऑयल फिल्टर बदल देना चाहिए.

Tags: Car Repair Tips
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