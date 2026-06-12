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ऑफ-रोडिंग के दौरान नहीं करनी चाहिए ये गलतियां, पलट सकती है कार, निकलने से पहले जरूर ध्यान रखें ये टिप्स

कई बार लोग बिना सही तैयारी और जानकारी के ऑफ-रोडिंग पर निकल जाते हैं. लेकिन, ऐसी स्थिति में कई बार कार या बाइक पलट भी सकती है. चलिए जानते हैं ऑफरोडिंग के दौरान कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: June 12, 2026 5:14:09 PM IST

ऑफ-रोडिंग के दौरान नहीं करनी चाहिए ये गलतियां, पलट सकती है कार, निकलने से पहले जरूर ध्यान रखें ये टिप्स


mistakes to avoid during offroading: कई लोगों को ऑफ-रोडिंग का क्रेज होता है फिर वह चाहे बाइक पर हो चाहे कार पर क्यों न हो. पहाड़ों की ऊबड़-खाबड़ सड़कों,  के साथ-साथ कीचड़ से भरे रास्तों पर ऑफरोडिंग करने का मजा ही अलग होता है. हालांकि, ऑफ-रोडिंग जितनी रोमांचक दिखती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है. सामान्य सड़कों पर वाहन चलाने और ऑफ-रोड ट्रैक पर ड्राइविंग करने में काफी अंतर होता है. हालांकि, कई लोग काफी अच्छी तरह से ऑफरोडिंग करते हैं. लेकिन, कुछ लोग ऑफरोडिंग के दौरान कुछ गलतियां भी करते हैं, जिससे खतरा या कार को भी नुकसान पहुंच सकता है.

कई बार लोग बिना सही तैयारी और जानकारी के ऑफ-रोडिंग पर निकल जाते हैं. लेकिन, ऐसी स्थिति में कई बार कार या बाइक पलट भी सकती है. चलिए जानते हैं ऑफरोडिंग के दौरान कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए. 

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1. कार को चेक नहीं करना 

आफ ऑफ-रोडिंग पर जाने से पहले कार की पूरी जांच जरूर कर लेनी चाहिए. ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गाड़ी ऑफरोडिंग के लिए सही है भी या नहीं है. ऑफरोडिंग करने के लिए टायर, ब्रेक, सस्पेंशन, इंजन ऑयल, कूलेंट और बैटरी की स्थिति सही होना बेहद जरूरी है. कई बार रास्ते इतने खराब होते हैं कि गाड़ी ठीक से निकल नहीं पाती है और खराब हो जाती है इसलिए पहले से ही चेक कर लेना बेहतर है. 

2. पानी वाले रास्तों पर ऑफरोडिंग 

पानी से भरे रास्ते पर ऑफरोडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. दरअसल, ऐसी स्थिति में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं रहता है, जिसके चलते ऑफरोडिंग करते समय गाड़ी पलट भी सकती है. पानी ज्यादा गहरा होने पर इंजन में पानी जा सकता है और कार बंद हो सकता है. इसलिए ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है. 

3. जरूरी सामान नहीं रखना 

अगर आप गाड़ी में जरूरी सामान लिए बिना ही ऑफरोडिंग कर रहे हैं तो ऐसे में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, ऐसे में फर्स्ट एड किट, जैक और स्टेपनी आदि जैसी चीजें रख लेनी चाहिए. ऐसी स्थिति में इन सामानों की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा आपको रास्ता और मौसम देखते हुए ऑफरोडिंग करनी चाहिए. 

Tags: offroading
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