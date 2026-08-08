Monsoon Car Driving Mistakes: बारिश में कार चलाते समय नहीं करनी चाहिए ये गलतियां, नहीं तो गाड़ी को कई तरीकों से पहुंच सकता है नुकसान

Monsoon Car Driving Mistakes: बारिश में अक्सर लोग जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है. आम दिनों की तुलना में मानसून में सड़क पर गाड़ी चलाते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. बारिश के कारण सड़कें गीली हो जाती हैं, कई जगह पानी भर जाता है, जिससे गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और अचानक ब्रेक लगाने पर कार के फिसलने का खतरा भी बढ़ जाता है.

इतना ही नहीं, लगातार पानी और नमी की वजह से कार के कई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए आपको मानसून में कार चलाते समय हमेशा कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए ताकि गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चलाया जा सके.

1. पानी की गहराई का अंदाजा लगाए बिना ड्राइव करना

बारिश के दौरान लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे जलभराव वाली सड़कों को आम समझकर वहां से बिना पानी की गहराई का अंदाजा लगाए ही कार निकालना चाहते हैं. बारिश के दौरान सड़क पर जमा पानी कई बार नीचे मौजूद गड्ढे, टूटी सड़क या रोड पर रहने वाले गढ्ढों को छिपा देता है. ऐसे में सिर्फ सामने की कार को देखकर ही आगे बढ़ जाना सही नहीं होता है.

2. जलभराव में अचानक एक्सेलेटर न दबाएं

पानी में कार चलाते समय अचानक तेज एक्सेलेरेशन देने से पहियों के घूमने और पानी के ज्यादा उछलने का खतरा रहता है. इससे कार का कंट्रोल खराब हो जाता है. जलभराव के चलते कई बार पानी इंजन में पहुंच सकता है और कुछ मामलों में कार का इंजन सीज भी हो सकता है. इसलिए पानी से निकलते समय एक्सेलेटर को कंट्रोल रखें और अचानक रफ्तार बढ़ाने से बचें.

3. घिसे हुए टायरों के साथ तेज ड्राइविंग न करें

अगर बारिश तेज हो रही है तो ऐसे में आपको टायर की क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए. बारिश के दौरान सड़क और टायर के बीच ग्रिप पहले ही कम हो जाती है. अगर टायर का ट्रेड घिस चुका है तो पानी बाहर निकालने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है.